3 Contoh Kultum Maulid Nabi 7 Menit

JAKARTA - Tiga contoh kultum Maulid Nabi 7 menit bisa menjadi panduan, terutama untuk pemula yang ingin menyampaikan ceramah.

Kultum merupakan akronim dari kuliah 7 menit. Meski begitu, durasinya tak harus berpatokan selama 7 menit, bisa kurang ataupun lebih.

Kultum yang disampaikan penceramah biasanya berisi pesan-pesan keagamaan. Pada peringatan maulid nabi, kultum biasanya mengangkat kisah kelahiran nabi hingga suri tauldannya.

Berikut 3 contoh kultum maulid nabi 7 menit, sebagaimana dirangkum Okezone, Rabu (3/9/2025):

1. Contoh Kultum Maulid Nabi 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam.

Hari ini kita sedang memperingati hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, atau yang kita kenal dengan Maulid Nabi yang jatuh pada 12 Rabiul awal, untuk itu izinkan saya berbicara sedikit tentang Maulid Nabi.

Tahukah teman-teman sekalian kenapa hari lahir Nabi Muhammad diperingati namun wafatnya tidak? Ada yang tahu jawabannya?

Jawabannya adalah karena akhlak keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam selalu hidup di hati kita semua kaum Muslimin.

Di antara keteladanan beliau adalah sikap jujur, tidak mengatakan yang tidak benar dan merugikan orang lain, selain itu beliau juga sangat rendah hati, walaupun beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Namun beliau tetap bersikap baik terhadap semua orang termasuk orang kafir yang jahat kepada beliau.

Sebagai umatnya, tentu kita juga harus meniru keteladanan akhlak nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, walaupun terkadang berat, tetap kita harus berusaha yang terbaik.

Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam punya tips untuk kita semua agar kita bisa memiliki akhlak yang baik tersebut yaitu dengan selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Karena semua gerak gerik kita ada dalam pengawasannya walaupun hanya satu niat kecil yang tersimpan di dalam hati.

Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berkata bahwa kita harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera memohon ampun dan berbuat kebaikan jika telah melakukan kesalahan agar diampuni dosa kita.

Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam juga menganjurkan kita untuk bergaul dengan saudara muslim yang berakhlak mulia.

Teman-teman sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam adalah manusia pilihan yang memiliki akhlak paling sempurna dan diutus untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus Nabi akhir zaman.

Dengan kesempurnaan akhlak yang dimiliki Rasulullah, diharapkan bisa menjadi kiblat bagi seluruh manusia di bumi untuk hidup dan bersosialisasi baik dengan sesama manusia, dengan makhluk lain dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga kita senantiasa menjadi manusia yang bertakwa dan bisa meneladani Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.