HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Melihat Masjid Bersejarah Bibi-Khanym di Uzbekistan, Negara Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala Asia 2024

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |11:36 WIB
Melihat Masjid Bersejarah Bibi-Khanym di Uzbekistan, Negara Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala Asia 2024
Ilustrasi Masjid Bibi-Khanym di Uzbekistan negara lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala Asia 2024. (Foto: Unsplash)
A
A
A

MARI melihat Masjid Bibi-Khanym yang bersejarah di Kota Samarkand, Uzbekistan. Ini merupakan negara lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala Asia 2024.

Ketika banyak negara Timur menghancurkan monumen kuno yang berharga, salah satu kota Islam di Asia Tengah justru fokus mengembalikan dan melestarikan kotanya. Samarkand merupakan kota terbesar ketiga di Uzbekistan dan menjadi salah satu kota tertua di Asia Tengah. 

Masjid Bibi-Khanym di Uzbekistan. (Foto: Istimewa)

Dilansir laman Amusing Planet, Kota Samarkand ditemukan pada Abad 8 atau 9 sebelum masehi (SM). Samarkand memiliki sejarah panjang dan penuh gejolak, terutama pada abad 4 SM ketika Alexander Agung memimpin.

Kota tersebut pernah beberapa kali pindah kekuasaan, dan diperintah oleh Persia, Yunani, Turki, Mongol, China, hingga Rusia.

Halaman:
1 2
