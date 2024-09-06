Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Respons Menakjubkan Netizen Lihat Video Viral Mesut Ozil Bersihkan Masjid

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:40 WIB
Viral pesepakbola Muslim dunia Mesut Ozil membersihkan masjid.
Viral pesepakbola Muslim dunia Mesut Ozil membersihkan masjid. (Foto: X @MesutOzil1088)
INILAH respons menakjubkan netizen yang melihat video viral pesepakbola Muslim Mesut Ozil membersihkan masjid di Turki. Mereka pun memberikan banyak pujian untuk mantan bintang klub Arsenal tersebut. 

Video viral yang memperlihatkan Mesut Ozil membersihkan masjid di Kota Istanbul, Turki, beredar luas di linimasa media sosial. Hal ini pun jadi pusat perhatian warganet.

Viral Mesut Ozil bersihkan masjid. (Foto: Instagram @ashfaaqupdates)

Disitat dari unggahan viral akun Instagram @ashfaaqupdates, terlihat Mesut Ozil bersama rekannya membersihkan karpet masjid tersebut. Mereka menggunakan alat penyedot debu.

Dengan mengenakan pakaian serba abu-abu, Mesut Ozil terlihat cukup teliti menyedot debut di karpet-karpet berwarna merah di masjid tersebut. Mulai bagian shaf depan sampai belakang.

"Mantan pemain sepakbola Mesut Ozil terlihat membersihkan masjid di Uskudar İstanbul Turki," jelas keterangan unggahan video viral itu. 

