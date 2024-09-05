Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Mesut Ozil Bersihkan Masjid di Turki, Netizen: Masya Allah

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:25 WIB
Viral Mesut Ozil Bersihkan Masjid di Turki, Netizen: Masya Allah
Ilustrasi viral Mesut Ozil membersihkan masjid di Turki. (Foto: Instagram @ashfaaqupdates)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan pesepakbola Muslim dunia Mesut Ozil membersihkan masjid di Kota Istanbul, Turki. Hal ini pun jadi pusat perhatian warganet. 

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @ashfaaqupdates, Kamis (5/9/2024), tampak Mesut Ozil bersama rekannya membersihkan karpet masjid tersebut. Mereka menggunakan alat penyedot debu.

Viral Mesut Ozil membersihkan masjid di Turki. (Foto: Instagram @ashfaaqupdates)

Dengan pakaian serba abu-abu, Mesut Ozil terlihat cukup teliti menyedot debut di karpet-karpet berwarna merah di masjid tersebut. Mulai bagian shaf depan hingga belakang.

"Mantan pemain sepakbola Mesut Ozil terlihat membersihkan masjid di Uskudar İstanbul Turki," tulis keterangan unggahan video viral tersebut. 

Halaman:
1 2
