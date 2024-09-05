Viral Mesut Ozil Bersihkan Masjid di Turki, Netizen: Masya Allah

VIRAL video yang memperlihatkan pesepakbola Muslim dunia Mesut Ozil membersihkan masjid di Kota Istanbul, Turki. Hal ini pun jadi pusat perhatian warganet.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @ashfaaqupdates, Kamis (5/9/2024), tampak Mesut Ozil bersama rekannya membersihkan karpet masjid tersebut. Mereka menggunakan alat penyedot debu.

Dengan pakaian serba abu-abu, Mesut Ozil terlihat cukup teliti menyedot debut di karpet-karpet berwarna merah di masjid tersebut. Mulai bagian shaf depan hingga belakang.

"Mantan pemain sepakbola Mesut Ozil terlihat membersihkan masjid di Uskudar İstanbul Turki," tulis keterangan unggahan video viral tersebut.