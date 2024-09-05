Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Bocah Tenangkan Teman-temannya yang Menangis Kalah Turnamen Sepakbola: Gak Apa-Apa, Allah yang Atur

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |13:51 WIB
Viral Bocah Tenangkan Teman-temannya yang Menangis Kalah Turnamen Sepakbola: Gak Apa-Apa, Allah yang Atur
Viral bocah laki-laki tenangkan teman-temannya yang menangis kalah turnamen sepakbola. (Foto: Instagram @ilmuagama001)
A
A
A

VIRAL seorang bocah menenangkan teman-temannya yang kalah dalam turnamen sepakbola. Anak laki-laki dengan jersey hijau dan tas punggung biru itu pun mengatakan bahwa ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Gak apa-apa, Allah yang atur," ungkap bocah laki-laki tersebut, seperti dikutip dari unggahan viral akun Instagram @ilmuagama001, Kamis (5/9/2024).

Viral bocah laki-laki tenangkan teman-temannya yang menangis kalah turnamen sepakbola. (Foto: Instagram @ilmuagama001)

Ia coba membuat tenang teman-teman satu timnya itu yang menangis cukup kencang. Ada yang terisak-isak menangis hingga duduk jongkok menundukkan kepalanya.

Sementara bocah laki-laki tabah tersebut terus mengelus-elus pundak rekan-rekannya sambil melontarkan kata-kata penenang.

Terlihat dia lebih tabah di antara teman-temannya yang menangis sedih gagal dalam turnamen sepakbola tersebut. 

