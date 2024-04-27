Viral 2 Pemuda Langsung Sujud Syukur Lihat Kemenangan Timnas Indonesia U-23, Netizen: Tegang Sambil Dzikir

VIRAL suasana haru dan kegembiraan menyelimuti rumah-rumah para suporter Timnas Indonesia U-23 di Tanah Air. Ini terjadi setelah mereka menyaksikan kemenangan gemilang Skuad Garuda Muda atas Korea Selatan dalam pertandingan Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Laga yang menegangkan dengan skor akhir 10-11 melalui babak adu penalti membuat banyak suporter Timnas Indonesia U-23 melakukan selebrasi sebagai bentuk kebahagian atas kemenangan tersebut.

Di dalam video viral unggahan akun TikTok @mantab_1899 memperlihatkan dua pemuda yang merupakan suporter Timnas Indonesia U-23 sangat tegang dengan permainan yang mulai sengit saat memasuki babak tendangan penalti.

Mereka mulai terlihat frustasi karena di detik-detik terakhir pemain Indonesia gagal membobol gawang Korea Selatan.

Namun, kemenangan tiba dari tendangan Pratama Arhan yang berhasil mencetak gol ke-11 sehingga Timnas Indonesia U-23 menang satu poin dari Korea Selatan dan maju ke babak semifinal.

Kedua pemuda yang mengenakan kostum merah dan putih lengkap dengan sarung itu pun melakukan selebrasi sujud syukur atas keberhasilan Timnas Indonesia U-23.