Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral 2 Pemuda Langsung Sujud Syukur Lihat Kemenangan Timnas Indonesia U-23, Netizen: Tegang Sambil Dzikir

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |13:54 WIB
Viral 2 Pemuda Langsung Sujud Syukur Lihat Kemenangan Timnas Indonesia U-23, Netizen: Tegang Sambil Dzikir
Viral dua pemuda sujud syukur lihat kemenangan Timnas Indonesia U-23. (Foto: TikTok @mantab_1899)
A
A
A

VIRAL suasana haru dan kegembiraan menyelimuti rumah-rumah para suporter Timnas Indonesia U-23 di Tanah Air. Ini terjadi setelah mereka menyaksikan kemenangan gemilang Skuad Garuda Muda atas Korea Selatan dalam pertandingan Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Laga yang menegangkan dengan skor akhir 10-11 melalui babak adu penalti membuat banyak suporter Timnas Indonesia U-23 melakukan selebrasi sebagai bentuk kebahagian atas kemenangan tersebut.

Viral dua pemuda sujud syukur lihat kemenangan Timnas Indonesia U-23. (Foto: TikTok @mantab_1899)

Di dalam video viral unggahan akun TikTok @mantab_1899 memperlihatkan dua pemuda yang merupakan suporter Timnas Indonesia U-23 sangat tegang dengan permainan yang mulai sengit saat memasuki babak tendangan penalti.

Mereka mulai terlihat frustasi karena di detik-detik terakhir pemain Indonesia gagal membobol gawang Korea Selatan.

Namun, kemenangan tiba dari tendangan Pratama Arhan yang berhasil mencetak gol ke-11 sehingga Timnas Indonesia U-23 menang satu poin dari Korea Selatan dan maju ke babak semifinal.

Kedua pemuda yang mengenakan kostum merah dan putih lengkap dengan sarung itu pun melakukan selebrasi sujud syukur atas keberhasilan Timnas Indonesia U-23. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement