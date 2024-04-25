Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Potret Suporter Timnas Indonesia U-23 Sholat Berjamaah Sebelum Pertandingan Melawan Yordania

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |09:03 WIB
Potret Suporter Timnas Indonesia U-23 Sholat Berjamaah Sebelum Pertandingan Melawan Yordania
Viral potret suporter Timnas Indonesia U-23 sholat berjamaah sebelum pertandingan melawan Yordania di Piala Asia 2024. (Foto: Instagram @folkshitt)
INILAH potret suporter Timnas Indonesia U-23 sholat berjamaah sebelum pertandingan melawan Yordania di Piala Asia 2024. Mereka sholat berjamaah di area parkir stadion yang cukup luas. 

Terlihat area parkir stadion Qatar dipenuhi ratusan suporter Timnas Indonesia U-23 yang melaksanakan ibadah Sholat Maghrib berjamaah menjelang pertandingan Piala Asia 2024 antara Skuad Garuda Muda melawan Yordania. Mereka tampak kompak mengenakan kostum merah Timnas Indonesia.

Viral potret suporter Timnas Indonesia U-23 sholat berjamaah sebelum pertandingan melawan Yordania di Piala Asia 2024. (Foto: Instagram @folkshitt)

Dilansir dari video viral yang diunggah akun Instagram @folkshitt, para suporter Timnas Indonesia U-23 melaksanakan sholat dengan mengenakan baju merah sebagai bentuk dukungan mereka.

Area sholat yang disediakan berada di lahan parkir stadion Qatar tidak menyurutkan niat mereka untuk melaksanakan ibadah sholat fardhu.

Selain usaha dari para pemain sepakbola Timnas Indonesia U-23 , terdapat doa dari suporter yang membuahkan hasil kemenangan Indonesia dengan skor 4-1 dari Yordania. Hasil ini mengantarkan Indonesia menjadi salah satu tim yang lanjut ke babak perempat final Piala Asia 2024.

Fenomena ini menjadi bukti kesatuan antara olahraga dan agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Momen ini mencerminkan kedalaman nilai-nilai religius dan kecintaan terhadap sepakbola di kalangan suporter.

