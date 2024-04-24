Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Intip Momen Kapten Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho Jadi Imam Sholat Sebelum Pertandingan Piala Asia 2024

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |18:24 WIB
Intip Momen Kapten Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho Jadi Imam Sholat Sebelum Pertandingan Piala Asia 2024
Kapten Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho Ramadhani jadi imam sholat berjamaah sebelum pertandingan Piala Asia 2024. (Foto: Instagram @sipalingtimnas12)
INTIP momen Kapten Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho Ramadhani menjadi imam sholat berjamaah sebelum pertandingan Piala Asia 2024 di Qatar. Aksi mulia ini pun terekam kamera dan viral di linimasa media sosial. 

Momen tersebut tampak dari video viral unggahan akun Instagram @sipalingtimnas12 dan @garudafansindonesia. Terlihat bek tengah sekaligus Kapten Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho Ramadhani menjadi imam sholat bagi teman-temannya yang Muslim.

Kapten Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho Ramadhani jadi imam sholat berjamaah sebelum pertandingan Piala Asia 2024. (Foto: Instagram @sipalingtimnas12)

Mereka terlihat sholat di ruang ganti stadion Qatar yang dibatasi menggunakan papan bertuliskan Press Conference Room. Hal ini dikarenakan area sholat yang disediakan sudah dipenuhi para suporter yang menyaksikan langsung pertandingan Piala Asia 2024.

Sementara dalam tayangan lainnya memperlihatkan penyerang Timnas Indonesia U-23 Witan Sulaeman melaksanakan sholat di ruangan istirahat para pemain dengan beralaskan handuk putih sebagai sajadah.

Melihat usaha Timnas Indonesia U-23 dari segi latihan dan dorongan doa yang dipanjatkan saat melakukan sholat, diyakini ini menjadi faktor kemenangan Skuad Garuda dalam beberapa pertandingan.

Telusuri berita muslim lainnya
