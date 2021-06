JAKARTA - Zahid Nisar Quraishi akhirnya disetujui Senat Amerika Serikat menjadi hakim federal. Ini artinya Zahid menjadi Muslim pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah AS. Senat menyetujui posisi untuk Zahid pada Kamis 10 Juni waktu setempat.

Zahid merupakan putra imigran Pakistan kelahiran New York yang sebelumnya duduk sebagai jaksa federal dan militer AS.

Zahid Nisar Quraishi diketahui pernah berdinas di Angkatan Darat Amerika Serikat dengan pangkat terakhir perwira pertama, kapten. Zahid juga pernah merasakan tugas bertempur di Irak pada 2004 dan 2006.

Zahid sebelumnya juga bekerja sebagai asisten pengacara AS, asisten kepala penasihat Departemen Keamanan Dalam Negeri dan jaksa di Korps Advokat Hakim Angkatan Darat AS.

Sementara dalam sidang Senat AS memberikan suara 81-16 untuk mengkonfirmasi penunjukan Quraishi. Pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, mengungkapkan meskipun Islam adalah agama dengan jumlah penganut terbesar ketiga di AS, sebelumnya, belum ada satu pun seorang Muslim yang menjabat sebagai hakim federal, atau bahkan menduduki jabatan tinggi di pengadilan federal.

“Kita harus memperluas tak hanya keberagaman demografi, tetapi juga keberagaman di kancah profesional. Saya tahu Presiden Biden setuju dengan saya dalam hal ini, dan ini akan menjadi hal yang akan saya perjuangkan,” ujar Schumer, seperti dikutip dari Reuters.

