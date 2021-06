JEDDAH - Jeddah Super Dome atau kubah terbesar tanpa tiang di dunia ini berada di Arab Saudi menjadi lokasi pameran tercanggih di dunia resmi dibuka pada Rabu (9/6/2021). Pembukaanya sekaligus peresmian Pameran Digital Makkah Al Mukarramah yang menampilkan lebih dari 100 proyek pembangunan manusia dan pengembangan area.

Jeddah Super Dome merupakan kubah tanpa tiang penyangga terbesar di dunia berdiri di atas lahan seluas 39.753 meter persegi. Semenara tinggi kubah 46 meter dan diameter 210 meter.

Pemerintah dan sektor swasta ikut berpartisipasi dalam acara yang akan berlangsung selama satu pekan dan direncakaan diselenggarakan setiap tahun, dengan menyelenggarakan sejumlah acara, kompetisi, dan berbagai program. Pameran diresmikan oleh Pangeran Khaled Al-Faisal, Penasihat Khadimul Haramain dan Gubernur Provinsi Makkah Al-Mukarramah, bersama wakilnya, Pangeran Badr bin Sultan.

Selama pameran, disajikan presentasi digital dari pencapaian dan proyek pembangunan, dari strategi pembangunan kawasan yang diluncurkan oleh Pangeran Khaled Al-Faisal sekitar 14 tahun yang lalu.

Hasil pencapaian pembangunan dari 17 wilayah, ditampilkan dengan pengembangan visi strategi yang melibatkan partisipasi pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat.

Melansir laman Saudinesia pada Jumat (11/6/2021) pameran ini menarik pengunjung dengan presentasi digital dari proyek-proyek di Provinsi Makkah, sebagai model pameran yang pertama kali di kerajaan.

Di antara proyek paling menonjol yang dipamerkan adalah rekonstruksi Makkah dan pengembangan tepi laut, proyek kereta Haramain dan Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah.

Termasuk pembangunan Taif baru, di samping proyek-proyek kesehatan, pendidikan, air dan layanan lainnya di Provinsi Mekkah, atas dukungan tak terbatas Khadimul Haramain, Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman.

Pameran ini juga menjadi salah satu aspek untuk memperkenalkan proyek-proyek yang sedang berjalan dan akan datang yang sejalan dengan “Visi Kerajaan 2030.”

Pameran juga menyajikan pencapaian dalam aspek pembangunan manusia secara digital, di antaranya akses pendidikan perguruan tinggi ke semua wilayah di Provinsi Makkah.

Dipamerkan pula Forum Budaya Makkah dengan slogan “Bagaimana Kita Bisa Memberi contoh?” serta kampanye “Haji Adalah Ibadah dan Perilaku Beradab,” Ma’had Mir Khaled Al-Faisal lil’Itidal, Forum Ekonomi Wilayah Makkah, inisiatif dan program lain yang berdampak pada terciptanya gerakan budaya di daerah.

Dalam pameran ini, dilakukan peluncuran “Program dan Kecerdasan Buatan Makkah,” sebagai salah satu inisiatif pionir dari Makkah Cultural Forum di sesi kelimanya yang bertajuk “How to be role model in the digital world?”

Aktivitasnya meliputi skala lokal atau internasional akan diselenggarakan di lokasi yang memiliki tinggi kubah 46 meter dan diameter 210 meter.

