ADA 4 istilah yang banyak dipergunakan sehari-hari dan sejatinya sudah diajarkan di dalam Islam. Agama ini sudah sangat lengkap memberikan ilmu untuk kehidupan di dunia, termasuk dalam pergaulan sehari-hari. Patut dicatat dalam pergaulan seringkali muncul kalimat-kalimat yang sebenarnya dalam Islam sudah diajarkan.

"Kita umat Islam diajarkan doa-doa dan kebaikan oleh teladan kita Nabi Muhammad shalallallahu 'alaihi wa sallam," ujar Ustaz dr Raenul Bahraen dalam akun [email protected]_bahraen.

Ustaz dr Raenul Bahraen pun memberikan contoh istilah-istiah yang populer namun dalam Islam sudah diajarkan. Berikut beberapa contoh di antaranya:

Segera ganti kebiasaan mengucapkan:.

1. RIP (Rest in Peace) dengan doa ringkas:

رَحِمَهُ اللَّهُ

"Rahimahullah" (Semoga Allah merahmatinya)

2. GWS (get well soon) dengan doa ringkas:

ﻻَ ﺑَﺄْﺱَ ﻃَﻬُﻮْﺭٌ ﺇِﻥْ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠﻪُ

"Laa ba’-sa thahuurun insyaaallah"

Artinya:

"Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa, insya Allah."

3. Bye-bye, -selamat tinggal- dengan doa ringkas:

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

"Astaudi'ukumullaahal-ladzii laa tadhii'u wa daa-i'uh."

Artinya:

"Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-Nya."

4. Thank You ganti dengan doa ringkas:

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

"Jazaakallaahu khairan." (Sesuaikan dhamir/kata gantinya)

Artinya:

"Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.

Catatan : 1. Bukan artinya kita anti total dengan bahasa Inggris, akan tetapi ini adalah masalah kebiasaaan dan perlu diperhatikan juga makna-makna hal tersebut yang bisa jadi tidak sesuai syariat 2. Bisa juga dikombinasikan semisal "Terima kasih wa jazakumullahu khaira" "Selamat tinggal ya, "Astaudi'ukumullaahal-ladzii laa tadhii'u wa daa-i'uh." "Get well soon, Laa ba’-sa thahuurun insyaaallah" (terlebih lawan bicara kita menggunakan bahasa Inggris) 3. Masih banyak doa-doa ringkas lainnya yang cukup mudah dihapalkan dan dijadikan kebiasaan. Janganlah kita anggap remeh doa-doa ringkas ini, karena kita memohon kepada Allah yang maha Besar.