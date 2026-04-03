Khutbah Jumat: 3 Jenis Ucapan yang Disukai Allah SWT

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |11:17 WIB
Khutbah Jumat: 3 Jenis Ucapan yang Disukai Allah SWT
JAKARTA - Lisan adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Dengan lisan manusia dapat mengungkapkan isi hati hingga menyalurkan pengetahuan, hingga menyiarkan hal-hal baik lainnya. Namun, di sisi lain, lisan juga bisa menjadi penyebab kehancuran bagi seseorang, tak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Karena itulah manusia, khususnya umat Muslim, harus senantiasa menjaga lisannya dan sebaiknya tidak berbicara jika tidak diperlukan. Khutbah Jumat kali ini bertajuk 3 Jenis Ucapan yang Disukai Allah SWT, sebagaimana dilansir dari NU Online

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الصَّادِقُ الْأَمِينُ، الَّذِي بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ, فَيَاأَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ ۢ بَيْنَ النَّاسِۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

Jamaah shalat Jumat yang dimuliakan Allah swt,    

Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah swt yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang kita miliki.   

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/330/3206679//khutbah_jumat-GdI1_large.jpg
