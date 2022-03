JAKARTA - OOTD (outfit of the day) hijab Dinan Fajrina, istri Doni Salmanan, bisa kamu jadikan inspirasi dalam sehari-hari. Penampilan Dinan Fajrina memang menjadi sorotan setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok trading binary option.

Terlepas dari kasus tersebut, Dinan Fajrina sendiri sudah dikenal sejak lama sebagai selebgram hijabers cantik yang kerap tampil modis di berbagai kesempatan.

Inilah yang membuatnya sering dijadikan panutan hijabers soal memadupadankan busana. Selain kekinian, outfitnya tak pernah gagal mencuri perhatian. Seperti apa? Intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @dinanfajrina, Kamis (17/3/2022).

1. Cantik bergaya kasual

Dinan Fajrina tampil cantik bergaya kasual. Dia memadukan oversize putih dengan celana jeans model unfinished cut memberi kesan rebel yang edgy pada penampilannya. Soal hijab, Dinan memilih pashmina hitam dengan tampilan simpel hanya disibakkan ke belakang dengan rapi. Agar lebih maksimal, dia juga memakai topi New York Yankees denim sebagai aksesori hijabnya. Dengan pulasan makeup flawless look dan alis yang on fleek, Dinan Fajrina tampak begitu memesona.

2. Feminin dengan warna pastel

Dinan Fajrina tampil feminin mengenakan blus model puff sleeve warna krem dan celana hijau bermotif. Dia memadukan outfitnya dengan hijab segi empat berwarna senada bergaya simpel dengan dua sisi hijab dibiarkan ke belakang. Soal alas kaki, Dinan memilih flat sandals hijau tosca model peep toe agar kuku cantiknya tetap terpampang di kamera. Dilengkapi pulasan makeup flawless look dan blush on yang merona, gaya Dinan pun semakin fancy kala dipadukan tas mungilnya. Dinan Fajrina memang tak pernah gagal soal memadupadankan busana.

3. Elegan dan anggun

Kali ini Dinan Fajrina tampil elegan dalam balutan sweater hitam dengan motif garis yang melintang di bagian dada. Kemudian, dia memadukan outfitnya dengan rok plisket abu-abu untuk memberi kesan simpel tapi tetap anggun pada penampilannya. Ditambah lagi dengan pulasan makeup flawless look dan blush on merona, gaya andalannya. Dinan Fajrina sukses menghipnotis pandangan publik. "Masya Allah cntik bnget kk Dinan," kata nur****.

4. Modis dan kekinian

Dinan Fajrina tampil modis saat hangout dengan suaminya, Doni Salmanan. Dia memadukan wrap top baby blue dengan side slit cullote berwarna putih. Padu padan dua warna cerah ini membuat pesona kecantikan Dinan terlihat lebih berseri dibandingkan sebelumnya. Apalagi pengambilan foto ini dilakukan secara outdoor. Soal alas kaki, Dinan memilih flat shoes baby blue untuk memberi kesan girly yang manis pada outfitnya. Sementara untuk hijabnya, dia memilih model segi empat warna krem yang diikat rapi ke belakang. Meski memakai hijab, Dinan Fajrina tetap bisa tampil stand out dengan busana kekinian. Keren!

5. Cantik dengan pashmina pink

Jika sebelumnya outfit Dinan Fajrina bernuansa biru muda, kali ini dia tampil dengan busana bernuansa pink pastel. Warna-warna pastel memang terlihat cocok dengan tone kulitnya yang putih. Di sini, dia memadukan sweater rajut berwarna putih dengan celana dan juga hijab pashmina berwarna pink. Hijab sisi kiri dibiarkan menjuntai begitu saja, sedangkan sisi kanan disibak ke belakang dengan tampilan simpel. Sementara untuk alas kaki, Dinan sengaja memilih strap sandal hijau tosca agar senada dengan tas mungilnya. Sambil berpose memangku dagu dengan kedua tangan, Dinan Fajrina tampak begitu memesona. Cute!

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

(amj)