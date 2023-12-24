JADWAL sholat Senin 25 Desember 2023 Masehi/12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Membantu umat Islam di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.54
Subuh: 04.04
Zuhur: 11.37
Asar: 15.03
Magrib: 17.45
Isya: 19.00
2. Denpasar
Imsak: 04.23
Subuh: 04.33
Zuhur: 12.19
Asar: 15.46
Magrib: 18.38
Isya: 19.55
3. Makassar
Imsak: 04.13
Subuh: 04.23
Zuhur: 12.02
Asar: 15.28
Magrib: 18.15
Isya: 19.30