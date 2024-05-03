Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Mengapa Surat Al Kahfi Disunnahkan Dibaca pada Hari Jumat?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |11:03 WIB
Mengapa Surat Al Kahfi Disunnahkan Dibaca pada Hari Jumat?
Ilustrasi sunnah membaca Alquran Surat Al Kahfi pada hari Jumat Berkah. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGAPA Surat Al Kahfi disunnahkan dibaca pada hari Jumat? Jumat Berkah penuh dengan amal salih berpahala besar. Salah satunya cara meraihnya dengan membaca Alquran Surat Al Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keberkahan besar bagi hamba-hamba-Nya yang mengerjakannya.

Membaca Surat Al Kahfi bisa dilakukan mulai Kamis malam (malam Jumat) hingga hari Jumat sore keesokannya menjelang magrib. Keutamaan melimpah bakal diraih dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ini.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Dilansir Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan bahwa ajaran tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: "Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami', 6471)

Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam juga berkata:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

Artinya: "Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam Shahihul Jami', 6470) 

