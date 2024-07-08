Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Penghinaan Terhadap Umat Muslim, Cucu Muhammad Ali Peringatkan Petinju Ryan Garcia

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |12:21 WIB
Penghinaan Terhadap Umat Muslim, Cucu Muhammad Ali Peringatkan Petinju Ryan Garcia
Penghinaan terhadap umat Islam, cucu Muhammad Ali peringatkan petinju Ryan Garcia (Foto: LAPRESSE)
A
A
A

LONDON Penghinaan terhadap umat Islam yang dilontarkan petinju Ryan Garcia menuai banyak kecaman.

Bagi banyak orang, dia disebut-sebut mungkin mengalami kesulitan sejak pertarungan melawan petinju Devin Haney berakhir. Sejak saat itu, emosi Garcia seolah seperti 'rollercoaster' dan tidak bisa berfikir panjang.

Banyak orang telah memperingatkannya bahwa berbicara tentang sosok seperti George Floyd atau menghina umat Islam adalah sebuah pelanggaran yang tidak bisa dianggap enteng oleh banyak orang. Peringatan lain datang dari Nico Ali Walsh, cucu Muhammad Ali yang juga seorang petinju.

Nico Ali Walsh merupakan keturuna orang Afrika-Amerika dan sebagian lagi Muslim. Nico jelas merasa kecewa atas sikap Ryan.

"Ryan Garcia akan membuat dirinya terluka atau lebih buruk, seseorang harus waspada. Jika seorang petarung berkulit hitam atau coklat mengatakan atau melakukan hal-hal yang telah dilakukan orang ini, mereka akan dibatalkan seumur hidup,” tulisnya.

Halaman:
1 2
