HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |16:57 WIB
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Menag Nasaruddin Umar (Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai pelaksanaan haji 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Ia pun berharap penyelenggaraan haji 2025 bisa berjalan lancar, meski tengah berlangsung proses transisi organisasi.

Hal itu diungkapkan Menag saat menghadiri rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 yang digelar dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Senin (28/10/2024). Menag menjelaskan upaya yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan penyelenggaraan haji 2024.

"Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari," ucap Menag Nasaruddin Umar, melansir laman Kemeng.

"Komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal, di mana 21,41% atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun," lanjut Menag.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 mencapai 88,20 dengan kategori sangat memuaskan.

"Semua jenis layanan pada tahun 1445H/2024M berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan," tutur Nasaruddin.

Sementara itu, Menag berharap penyelenggaraan ibadah haji 2025 akan berjalan lancar meski tengah berlangsung proses transisi organisasi. Ia mengatakan, saat ini, proses penyelenggaraan haji 2025 sudah berjalan. Ia akan terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji.

"Haji tidak boleh gagal gara-gara transisi organisasi," ucap Nasaruddin.

Ia akan bekerja keras untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan jemaah.

