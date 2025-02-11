Sholat Nisfu Syaban: Berapa Rakaat yang Dilakukan?

JAKARTA - Nisfu Syaban adalah salah satu malam yang dihormati dalam kalender Islam. Nisfu Syaban Terjadi pada malam pertengahan Syaban. Nisfu Syaban sering dianggap sebagai waktu yang penuh berkah. Banyak umat Muslim yang melaksanakan ibadah khusus pada malam tersebut, termasuk di antaranya adalah pelaksanaan sholat Nisfu Syaban. Lalu, berapa rakaat sholat yang harus dilaksanakan pada malam tersebut?

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai sholat Nisfu Syaban dan tata cara pelaksanaannya.

1. Apa Itu Nisfu Syaban?

Nisfu Syaban, secara harfiah, berarti "pertengahan Sya'ban." Dalam tradisi Islam, malam ini memiliki makna yang sangat khusus, karena dipercaya sebagai malam di mana Allah SWT mengutus malaikat untuk menulis takdir bagi umat manusia selama satu tahun ke depan.

Tak hanya itu, malam ini juga menjadi waktu di mana doa-doa umat Muslim diangkat dan diterima oleh Allah, terutama bagi mereka yang beribadah dengan penuh keikhlasan.

Sebagian besar umat Islam di berbagai belahan dunia memperingati malam Nisfu Syaban dengan mengadakan ibadah tambahan, seperti sholat sunnah, membaca Alquran, berdoa, dan berdzikir. Keutamaan malam Nisfu Syaban ini diperkuat dengan beberapa hadits yang menyebutkan bahwa Allah SWT melihat umat-Nya pada malam tersebut dan mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali bagi mereka yang menyekutukan Allah atau memiliki permusuhan dengan sesama Muslim.

2. Jumlah Rakaat dan Tata Cara Pelaksanaan Sholat Nisfu Syaban

Dikutip dari laman NU Online pada Selasa (11/2/2025) berikut jumlah rakaat dan tata cara pelaksanaan sholat Nisfu Syaban :

- Niat :

أصلى سنة نصف شعبان ركعتين للّه تعالى

- Banyaknya sholat 100 rakaat (50 kali salam), lebih baik dilaksanakan berjamaah

- Bacaannya, setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali.

- Waktunya setelah shalat sunat ba'diyah maghrib kemudian dilanjutkan setelah isya