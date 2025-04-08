Lolos ke Piala Dunia, Pemain Timnas Indonesia U-17 Ternyata Sempat Umrah Sebelum berlaga di Piala Asia

JAKARTA – Timnas Indonesia U-17 baru saja mencatat hasil yang luar biasa dengan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-17 2025 dan menjadi salah satu dari 38 tim yang lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Dalam perjalanan di fase grup, Timnas Indonesia U-17 berhasil mengalahkan lawan-lawan berat: Korea Selatan, dan Yaman.

Menariknya, sebelum melakoni laga pada Piala Asia U-17 2025, para punggawa Timnas Indonesia U-17 terlebih dahulu menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Hal ini dikonfirmasi oleh pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto.

Ibadah umrah tersebut dijalani para pemain Timnas Indonesia U-17 pada 30 Maret 2025, sebelum mereka merayakan Idul Fitri dan menjalankan shalat Ied pada 31 Maret 2025.

Video para Garuda Muda menjalankan ibadah umrah di Masjidil Haram telah beredar di media sosial. Mereka terlihat khusyu menjalankan ibadah umrah sebelum berlaga di turnamen penting Asia tersebut.

Ibadah umrah yang dilakukan ini tampaknya membawa keberkahan dan semangat bagi para pemain, jika melihat hasil yang telah dicapai Timnas Indonesia U-17 di turnamen ini. Tentu saja hal itu tidak lepas dari persiapan matang dari Timnas Indonesia U-17.

(Rahman Asmardika)