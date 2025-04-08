Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lolos ke Piala Dunia, Pemain Timnas Indonesia U-17 Ternyata Sempat Umrah Sebelum berlaga di Piala Asia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |18:57 WIB
Lolos ke Piala Dunia, Pemain Timnas Indonesia U-17 Ternyata Sempat Umrah Sebelum berlaga di Piala Asia
Timnas Indonesia U17. (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA Timnas Indonesia U-17 baru saja mencatat hasil yang luar biasa dengan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-17 2025 dan menjadi salah satu dari 38 tim yang lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Dalam perjalanan di fase grup, Timnas Indonesia U-17 berhasil mengalahkan lawan-lawan berat: Korea Selatan, dan Yaman.

Menariknya, sebelum melakoni laga pada Piala Asia U-17 2025, para punggawa Timnas Indonesia U-17 terlebih dahulu menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Hal ini dikonfirmasi oleh pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto.

Timnas Indonesia U-17 menjalankan ibadah umrah sebelum berlaga di Piala Asia U-17 2025.

Ibadah umrah tersebut dijalani para pemain Timnas Indonesia U-17 pada 30 Maret 2025, sebelum mereka merayakan Idul Fitri dan menjalankan shalat Ied pada 31 Maret 2025.

Video para Garuda Muda menjalankan ibadah umrah di Masjidil Haram telah beredar di media sosial. Mereka terlihat khusyu menjalankan ibadah umrah sebelum berlaga di turnamen penting Asia tersebut.

Ibadah umrah yang dilakukan ini tampaknya membawa keberkahan dan semangat bagi para pemain, jika melihat hasil yang telah dicapai Timnas Indonesia U-17 di turnamen ini. Tentu saja hal itu tidak lepas dari persiapan matang dari Timnas Indonesia U-17.

(Rahman Asmardika)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/629/3175666//paula-q4rC_large.jpg
Doakan Kenzo, Paula Verhoeven Bagikan Momen Ibadah di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/51/3174442//rizky_ridho-l3sn_large.jpg
Momen Rizky Ridho Berdoa di Depan Kakbah Jelang Bela Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173563//nova_arianto-THGx_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto Pamit dari Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455//mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173301//ruben_onsu-qN6I_large.jpg
Potret Ruben Onsu Cium Hajar Aswad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172187//timnas_indonesia_u_17-xwYC_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto Ungkap Perkembangan Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement