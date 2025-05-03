Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Apa sih kejahatan di mata Allah SWT?” bersama Abeey Ghifran, Ustadz Taufiqurrahman dan Ustadzah Rima, Pukul 12.00 WIB di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |09:36 WIB
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Apa sih kejahatan di mata Allah SWT?” bersama Abeey Ghifran, Ustadz Taufiqurrahman dan Ustadzah Rima, Pukul 12.00 WIB di iNews (iNews)
A
A
A

JAKARTA - Program religi yang senantiasa memberi ketenangan dan inspirasi, Cahaya Hati Indonesia, kembali hadir pekan ini di iNews dengan mengangkat tema yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari “Apa sih kejahatan di mata Allah SWT?”.

Cahaya Hati Indonesia

Dipandu oleh Abeey Ghifran , episode kali ini menghadirkan dua narasumber istimewa Ustadz Taufiqurrahman dan Ustadzah Rima. Keduanya akan menyampaikan tausiyah penjelasan tentang Kejahatan di mata Allah SWT adalah setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan dan perintah-Nya, serta dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara umum.

Kejahatan di mata Allah SWT mencakup semua tindakan yang melanggar aturan dan perintah-Nya, serta dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. 

Allah SWT akan memberikan balasan atas setiap perbuatan yang dilakukan di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. 

Setiap episode Cahaya Hati Indonesia dilengkapi dengan segmen 'Ngaji Yuk' bersama Ustaz Munawir Ngacir. Dalam segmen ini pemirsa di studio dan di rumah diajak untuk belajar mengaji dan memperdalam pemahaman mengenai keagamaan. 

Mari bersama-sama belajar di akhir pekan mengenai makna yang mendalam dari ajaran Alquran. 
Saksikan Cahaya Hati Indonesia, program unggulan di iNews yang akan menyemangati hari Anda dan membawa kehangatan dalam kehidupan spiritual Anda, hadir setiap Sabtu dan Minggu Pukul 12.00 WIB, di iNews.

(Erha Aprili Ramadhoni)

