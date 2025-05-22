Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Menyiram Air ke Kuburan dan Adab Ziarah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |16:09 WIB
Bacaan Doa Menyiram Air ke Kuburan dan Adab Ziarah
Bacaan Doa Menyiram Air ke Kuburan dan Adab Ziarah, (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bacaan doa menyiram air ke kuburan dapat dijadikan pedoman untuk diamalkan pada saat melakukan ziarah kubur. Sementara itu, Ziarah kubur mengunjungi makam yang biasa dilakukan setiap tahun dan di hari keagamaan.

Tidak ada salahnya untuk umat Islam mengetahui doa saat berziarah kubur. Dikutip dari laman Konsultasisyariah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam telah mengajarkan doa ziarah kubur, yakni:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Assalamu ’alaikum ahlad-diyaar minal mu’miniina wal muslimiin. Yarhamulloohul mustaqdimiina minnaa wal musta’khiriin. Wa inna insyaa alloohu bikum la-laahiquun wa as alullooha lanaa walakumul ‘aafiyah.

Artinya: "Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam, semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah akan menyusul kalian, saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian."

Halaman:
1 2 3
