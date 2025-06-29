HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Kemenag: Kunjungan Wamenhaj Saudi Bukti Penyelenggaraan Haji 2025 Berjalan Sukses

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 29 Juni 2025 |18:38 WIB
Kemenag: Kunjungan Wamenhaj Saudi Bukti Penyelenggaraan Haji 2025 Berjalan Sukses
Kemenag: Kunjungan Wamenhaj Saudi Bukti Penyelenggaraan Haji 2025 Berjalan Sukses
JAKARTA -  Kementerian Agama menyambut positif kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi (Wamenhaj), Abdul Fattah Mashat, ke Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah. Wamenhaj menyampaikan langsung apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2025.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunas mengatakan, apresiasi dan pengakuan langsung dari Wamenhaj ini menjadi bukti nyata bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sukses.

“Pernyataan Wamenhaj menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengelola pelayanan haji secara profesional dan terkoordinasi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran PPIH dan bentuk nyata komitmen pelayanan terbaik kepada jamaah,” ujarnya, Minggu (29/6/2025).

Kesuksesan ini, kata dia, sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemantau Itjen Kemenag. Itjen telah menurunkan 17 orang untuk melakukan pemantauan langsung selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Irjen menilai bahwa secara umum penyelenggaraan haji berjalan baik.

“Semua jamaah haji Indonesia dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak ada satu pun jemaah yang tertinggal atau tidak wukuf. Secara umum jemaah telah mendapatkan layanan yang baik, utamanya jemaah haji dapat melaksanakan wukuf di Arafah, tanpa seorang pun yang tertinggal,” ungkapnya.

Hasil ini tidak hanya mencerminkan kesiapan teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem tata kelola haji Indonesia terus membaik dan berbasis pada prinsip akuntabilitas dan koordinasi lintas sektor.

“Kami mengapresiasi kerja keras semua pihak, mulai dari Kemenag, PPIH, mitra Arab Saudi, hingga petugas lapangan. Pengawasan yang ketat dan kolaboratif menjadi kunci utama keberhasilan tahun ini,” ujarnya.

 

Berita Terkait
13 Jamaah Pakai Visa Nonhaji, Keberangkatannya Ditunda
Bentuk Satgas Haji, Kapolri Instruksikan Jamin Keamanan dan Pelayanan Seluruh Jemaah
Satgas Gabungan Gagalkan 8 WNI yang Hendak Berangkat ke Saudi Pakai Visa Nonhaji
5 Cara Menjaga Kesehatan Jelang Berangkat Haji
Wamenhaj Sebut Petugas Haji Harus Siap Mental: 55 Ribu Jamaah Lulusan SD, 170 Ribu Risti
Jamaah Haji Bawa Uang Tunai Rp100 Juta Wajib Lapor Bea Cukai
