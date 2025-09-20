Festival Film ALIF 2025 Digelar di Jakarta, Dorong Indonesia Jadi Pusat Budaya Islam Dunia

JAKARTA – Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan Arts Lumiere Indonesia Festival: Muslim World Movie Screening atau ALIF 2025. Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta di Djakarta Theater XXI pada Jumat (19/9/2025).

“ALIF adalah permulaan dari ide besar Kementerian Luar Negeri untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam di masa mendatang. Hal ini juga sejalan dengan upaya mendekatkan budaya Indonesia dengan budaya negara-negara Islam lainnya sebagai bagian dari diplomasi budaya,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Sabtu (20/9/2025).

Dengan tema “Stories of Peace,” festival film ini menjadi panggung bagi para sineas Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menampilkan film-film yang mereka produksi sehingga dapat merefleksikan kebudayaan negaranya. Melalui kekuatan sinema, publik diajak menyelami kehidupan dari berbagai latar budaya, bahasa, dan sejarah yang berakar pada nilai-nilai universal Islam.

Dalam sambutannya, Duta Besar Bahrain untuk Indonesia, H.E. Ahmed Abdullah Ahmed Alharmasi Alhajeri, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ALIF. Melalui festival ini diharapkan peradaban Islam dapat lebih dikenal secara luas dan dilestarikan.

“ALIF merupakan festival yang berkelanjutan dan tahun depan akan diperluas dengan mencakup produk budaya lainnya seperti kuliner, musik, seni budaya, dan sastra. ALIF menjadi langkah awal untuk mewujudkan integrasi antara Indonesia dan Dunia Islam, dimana saat ini peta jalannya tengah dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri,” ujar Ani Nigeriawati, Direktur Diplomasi Publik selaku ketua komite penyelenggara ALIF dalam sambutannya.