Siapa Sosok Malaikat yang Bertugas Menanyai di Alam Kubur?

JAKARTA - Siapa sosok malaikat yang bertugas menanyai di alam kubur? Malaikat yang memiliki tugas tersebut adalah Munkar dan Nakir.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالآخَرُ النَّكِيرُ ، فَيَقُولَانِ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ

Artinya: "Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir, keduanya berkata: Apa pendapatmu tentang orang ini (Nabi Muhammad)? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia..." (HR Tirmidzi).

Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya maka dua malaikat yakni Munkar dan Nakir akan datang.

Selain mendatangi jasad di alam kubur, Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan. Keduanya bertanya soal tiga hal pokok.

Melansir laman NU, Selasa (23/9/2025), hadits tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra' bin Azib:

فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَا الاِنْتِهَارِ فَيَنْتهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟

Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya sehingga berjumlah enam pertanyaan sebagai berikut: