Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Siapa Sosok Malaikat yang Bertugas Menanyai di Alam Kubur?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |18:24 WIB
Siapa Sosok Malaikat yang Bertugas Menanyai di Alam Kubur?
Siapa Sosok Malaikat yang Bertugas Menanyai di Alam Kubur? (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa sosok malaikat yang bertugas menanyai di alam kubur? Malaikat yang memiliki tugas tersebut adalah Munkar dan Nakir. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالآخَرُ النَّكِيرُ ، فَيَقُولَانِ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ

Artinya: "Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir, keduanya berkata: Apa pendapatmu tentang orang ini (Nabi Muhammad)? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia..." (HR Tirmidzi).

Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya maka dua malaikat yakni Munkar dan Nakir akan datang.

Selain mendatangi jasad di alam kubur, Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan. Keduanya bertanya soal tiga hal pokok.

Melansir laman NU, Selasa (23/9/2025), hadits tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra' bin Azib:

فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَا الاِنْتِهَارِ فَيَنْتهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟

فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟

Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya sehingga berjumlah enam pertanyaan sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/614/3037172/ini-penyebab-rumah-tidak-akan-dimasuki-malaikat-ueqHSayLIe.jpg
Ini Penyebab Rumah Tidak Akan Dimasuki Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/614/2932958/benarkah-ada-2-malaikat-yang-dihukum-gantung-hingga-hari-kiamat-Sh0XDwkDAH.jpg
Benarkah Ada 2 Malaikat yang Dihukum Gantung hingga Hari Kiamat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/330/2932832/siapakah-sosok-malaikat-pencabut-nyawa-dalam-ajaran-islam-ini-jawabannya-VRnjOMw8hN.jpg
Siapakah Sosok Malaikat Pencabut Nyawa dalam Ajaran Islam? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/614/2893991/5-tugas-malaikat-jibril-dalam-islam-salah-satunya-memenuhi-dan-menahan-doa-3SkLJ5R4F5.jpg
5 Tugas Malaikat Jibril dalam Islam, Salah Satunya Memenuhi dan Menahan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/614/2790223/ada-3-ciri-rumah-yang-tidak-dikunjungi-malaikat-punyamu-salah-satunya-eMqqotnxDP.jpg
Ada 3 Ciri Rumah yang Tidak Dikunjungi Malaikat, Punyamu Salah Satunya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/330/2789897/hanya-yang-terpilih-saja-ini-5-ciri-rumah-sering-dikunjungi-malaikat-YCVwSM9tAy.jpg
Hanya yang Terpilih Saja, Ini 5 Ciri Rumah Sering Dikunjungi Malaikat!
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement