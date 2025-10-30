Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

3 Azab bagi Orang Selingkuh 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |18:52 WIB
3 Azab bagi Orang Selingkuh 
Kasus perselingkuhan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Azab bagi orang selingkuh patut diketahui. Hal ini untuk menjadi peringatan agar menghindari perbuatan tercela tersebut.


Selingkuh merupakan ancaman dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan keluarga dapat terganggu karenanya. Bahkan, pasangan suami istri bisa berpisah karena perselingkuhan.

Selingkuh erat kaitannya dengan zina. Islam secara tegas melarangnya.

Selingkuh merupakan dosa besar. Hal ini lantaran dalam selingkuh memuat pelanggaran, seperti khianat, curang, dusta, zina, serta tabzir.

Dalam Alquran disebutkan, zina termasuk salah satu doza besar. 

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS Al Isra: 32) 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perselingkuhan Azab Selingkuh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371//selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183427//chris_evans-6uFS_large.JPG
Heboh Chris Evans Diduga Selingkuh usai Istri Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281//bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183212//lintang-PM6G_large.jpg
Profil dan Potret Lintang Raizha, Sosok Wanita yang Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/330/3182415//ilustrasi-UOIN_large.jpg
Perselingkuhan dalam Pandangan Islam: Pengkhianatan dan Pemberontakan Terhadap Rumah Tangga
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement