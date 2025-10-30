3 Azab bagi Orang Selingkuh

JAKARTA - Azab bagi orang selingkuh patut diketahui. Hal ini untuk menjadi peringatan agar menghindari perbuatan tercela tersebut.



Selingkuh merupakan ancaman dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan keluarga dapat terganggu karenanya. Bahkan, pasangan suami istri bisa berpisah karena perselingkuhan.

Selingkuh erat kaitannya dengan zina. Islam secara tegas melarangnya.

Selingkuh merupakan dosa besar. Hal ini lantaran dalam selingkuh memuat pelanggaran, seperti khianat, curang, dusta, zina, serta tabzir.

Dalam Alquran disebutkan, zina termasuk salah satu doza besar.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS Al Isra: 32)