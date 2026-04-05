Kapan Hari Raya Haji 2026? Ini Prediksi Tanggalnya

JAKARTA – Hari Raya Haji atau Idul Adha adalah salah satu hari raya besar dalam agama Islam yang memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS saat beliau bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebagai ujian kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim AS hendak menyembelih putranya, Allah SWT menggantinya dengan seekor domba. Peristiwa ini dikenang umat Islam dengan menyembelih hewan kurban berupa kambing, domba, sapi, hingga unta.

Mengapa Idul Adha Disebut Hari Raya Haji?

Di Indonesia, Hari Raya Idul Adha sering disebut “Hari Raya Haji” karena momen ini berlangsung bersamaan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Saat jemaah haji wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah, umat di Tanah Air bersiap merayakan Idul Adha keesokan harinya.

Kapan Idul Adha 1447 H Diperingati?

Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah, yang pada 1447 H diprediksi jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan tanggal Idul Adha 1447 H lebih awal melalui Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam maklumat itu disebutkan bahwa 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026, sehingga 10 Zulhijah atau Idul Adha bertepatan dengan Rabu, 27 Mei 2026.