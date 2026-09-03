Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat: Memohon Perlindungan kepada Allah dari Empat Hal dalam Kehidupan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |09:05 WIB
Khutbah Jumat: Memohon Perlindungan kepada Allah dari Empat Hal dalam Kehidupan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Tidak ada benteng yang lebih kokoh bagi seorang hamba selain perlindungan dari berbagai keburukan selain dengan memohon pada Allah SWT.

Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa berdoa memohon perlindungan Sang Khalik. Di antara doa yang kerap beliau panjatkan adalah memohon perlindungan dari empat perkara berat yang dapat melumpuhkan jiwa dan iman seorang muslim.

Berikut Khutbah Jumat berjudul "Memohon Perlindungan kepada Allah dari Empat Hal dalam Kehidupan", sebagaimana dilansir dari laman MUI.

Khutbah I

إِنّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ ونستهديه ونشكره، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. نَشْهَدُ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلَّااللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَنشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لا نبي بعدَه.

اللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباَرِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّـدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحاَبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ التناد.

أما بعد، عباد الله أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) وقال أيضا: (وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.)

Sidang Jumat yang Dirahmati Allah,

Hari ini, di mimbar yang mulia ini, khatib mengajak dan mengingatkan, terutama pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa, dalam arti bersungguh-sungguh dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.

Tak lupa khatib juga mengajak jamaah untuk mempertebal kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mencintai Rasulullah merupakan bagian dari iman.

Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka cintailah Rasulullah. Barang siapa yang ingin merajut jalinan dengan Allah, maka rajutlah jalinan dengan Baginda Nabi. Itulah jalan dan cara yang disampaikan Allah langsung dalam Kitab-Nya, surat Ali Imran ayat 31:

قُل اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِى يُحبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغفِرْ لَـكُم ذُنُوبَكُم‌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Katakanlah (Muhammad), ‘Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.’ Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/330/3236014//ilustrasi-3YfQ_large.jpg
Khutbah Jumat: Hindari Kemaksiatan dalam Perayaan Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/330/3233323//ilustrasi-xrTp_large.jpg
Khutbah Jumat: Bulan Safar dan Momentum Menghargai Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/330/3230503//ilustrasi-jIna_large.jpg
Khutbah Jumat: Di Era Viral, Jangan Kehilangan Rasa Malu kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/330/3229254//ilustrasi-xoG7_large.jpg
Khutbah Jumat: Pesan Rasulullah tentang Kejujuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/330/3227967//ilustrasi-CZVh_large.jpg
Khutbah Jumat: 4 Fase Usia Manusia, Manfaatkan Sebaik-baiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/330/3226615//ilustrasi-maLd_large.jpg
Khutbah Jumat: Menata Hati di Tengah Zaman Penuh Fitnah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement