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HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Kemenhaj Umumkan Daftar Peserta CAT PPIH Gelombang 2, Seleksi Petugas Haji Berlanjut

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |10:44 WIB
Kemenhaj Umumkan Daftar Peserta CAT PPIH Gelombang 2, Seleksi Petugas Haji Berlanjut
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo.
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JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengumumkan peserta yang berhak mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1448 H/2027 M Gelombang 2. Pengumuman ini merupakan kelanjutan dari rangkaian seleksi petugas haji yang dilaksanakan secara bertahap, objektif, dan transparan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa CAT Gelombang 2 diperuntukkan bagi pendaftar yang proses verifikasinya belum selesai pada Gelombang 1, serta untuk memenuhi kebutuhan peserta berdasarkan kriteria 3N.

“Gelombang 2 ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Masih terdapat pendaftar yang pada Gelombang 1 belum selesai diverifikasi. Setelah seluruh proses verifikasi dilanjutkan, peserta yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan scoring administrasi,” ujar Puji dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9/2026).

Puji menjelaskan, berdasarkan hasil scoring administrasi tersebut, peserta dengan peringkat terbaik akan ditetapkan sebagai peserta CAT dengan menggunakan prinsip 3N, yaitu jumlah peserta yang mengikuti tes sebanyak tiga kali jumlah calon petugas yang akan direkrut.

“Jadi, tidak seluruh peserta yang lolos verifikasi administrasi otomatis mengikuti CAT. Setelah verifikasi, dilakukan scoring administrasi. Peserta dengan nilai terbaik kemudian diperingkat, dan yang mengikuti CAT adalah sebanyak tiga kali kebutuhan calon petugas yang akan direkrut,” jelasnya.

Menurut Puji, mekanisme tersebut diterapkan agar proses seleksi memiliki basis penilaian yang jelas, terukur, serta memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pendaftar sesuai persyaratan dan hasil penilaian administrasi.

 

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