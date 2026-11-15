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Takjub dengan Keunikan Masjid Al-Hurriyah Pasar Minggu, David Chalik: Arsitekturnya Simbolkan Lafaz Allah

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |08:42 WIB
Takjub dengan Keunikan Masjid Al-Hurriyah Pasar Minggu, David Chalik: Arsitekturnya Simbolkan Lafaz Allah
David Chalik Takjub dengan Keunikan Masjid Al-Hurriyah Pasar Minggu
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JAKARTA – Host "Cahaya Hati Indonesia" iNews, David Chalik, mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan arsitektur Masjid Al-Hurriyah, Pasar Minggu yang menjadi lokasi penyelenggaraan program religi "Cahaya Hati Indonesia" pada Sabtu (14/11/2026).

David mengatakan arsitektur Masjid Al-Hurriyah tergolong unik dan berbeda dibandingkan masjid-masjid pada umumnya.

Menurutnya, desain minimalis yang diusung justru mampu menarik rasa penasaran masyarakat untuk melihat lebih jauh bagian dalam masjid.

"Ini punya nuansa minimalis, tapi dengan arsitekturnya yang kesannya itu membuat orang ingin tahu lebih jauh lagi. Karena di sini ada beberapa akses menuju ke masjid, ada tangganya, terus juga lingkungannya," ujar David di Masjid Al-Hurriyah.

Ia membandingkan desain Masjid Al-Hurriyah dengan masjid pada umumnya yang identik dengan kubah berbentuk bulat maupun ornamen bernuansa Islam-Arab dan arsitektur tradisional.

Sementara itu, Masjid Al-Hurriyah mengusung konsep arsitektur simbolis yang merepresentasikan lafaz Allah melalui bentuk bangunannya. Perpaduan menara dan atap masjid tersebut dirancang membentuk siluet huruf Arab yang melambangkan lafaz Allah.

"Secara bangunan, bangunan ada keunikannya. Biasanya kubahnya kan bentuknya kotak dan segala macam ya, dengan nuansa islami arabik ya, dengan nuansa arabik sebetulnya ya, dengan kubahnya bulat, ukirannya atau mungkin nuansa Jawa ya, kalau yang Jawa tuh ada lotusnya di atasnya ya," katanya.

David menuturkan, selain menjadi tempat ibadah, Masjid Al-Hurriyah juga dirancang untuk mendukung pembinaan generasi muda dan pendidikan agama Islam bagi masyarakat setempat.

Ia menyoroti pemanfaatan lantai bawah masjid yang digunakan pengurus untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada warga sekitar, khususnya anak-anak yang belajar mengaji sejak usia dini.

"Di lantai bawahnya ini kita bisa lihat digunakan oleh pengurus masjidnya untuk apa, untuk pembimbingan bagi warga-warga masyarakat sekitar khususnya anak-anak untuk belajar ngaji ya, itu juga untuk pendidikan dini ya, untuk anak-anak usia prasekolah," sebutnya.

 

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