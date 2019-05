View this post on Instagram

HARAP REPOST POSTINGAN INI JG, Bagi yg merepost berita yang kemarin @indahbersedekah Dan yang @realaction_bandung posting . . . BISMILLAH BUDAYAKAN MENONTONTON VIDEO SAMPAI SELESAI BIAR PAHAM. VIDEO 3 SAMPE 9 ITU PERNYATAAN SUMBER BERITA DAN TEH IMAS YAYASAN INDH BERSEDEKAH YG POSTING BERITA PERTAMA KE IG SAYA EGI MEREPOST BERITA YG ADA KARNA SY JG MIRIS TENTANG BERITA SEBELUMNYA. SANGAT WAJAR, DAN SYPUN BICARA BEGITU KE PAK HAJI PEMILIK MESJID, KRN SY DAN KAMI PEDULI. BUKAN MAU CARI SENSASI ATAU CARI RIBUT, SETIDAKNYA KAMI DISINI PEDULI . POINT nya adalah 1. Ada sumber yg di tanya ketika kenapa alm. Emak tdk di solatkan di mesjid, ada salah satu warga bilang, gak boleh da karpet na baru. Itu warga yg takziah bicara kepada ( teh lilis, sumber berita) dan teh lilis nanya ke emak enok, anaknya alm. Mak sarmi dan meng ia kan ( TADI SDH DI TANYA, KATANYA LUPA, DAN SUAMI MAK ENOK BERKATA MUNGKIN LAGI SEDIH DAN GA SADAR JD MENG IA KAN) . . POINT 1 ADALAH, KELUARGA TDK MAU MEMPERPANJANG MASALAH, KRN TDK MAU RIBUT DAN PAK HAJI PEMILIK MESJID MEMANG TDK TAU APA" KARNA SDG TDK ADA DI RMH DAN TKP . POINT 2. KETIKA KAMI SDH KLARIFIKASI TERHADAP PAK HAJI , PAK HAJI BERBICARA, ADA DI VIDEO, SIMAK BAIK".. BAHWA ORANG TUH GAK SEMUA SAMA, ADA YG SUKA DAN GAK SUKA SM KELUARGA PAK HAJI, BISA JADI YG BICARA ITU TDK SK DGN KELUARGA PAK HAJI.. TAPI PAK HAJI INTINYA SDH MEMAAFKAN SEMUANYA, TERMASUK SY SENDIRI ( ADA DI VIDEO PERTAMA) MEMINTA MAAF, SEMPAT TERPANCING EMOSI JIKA BERITANYA BENAR, DN PAK HAJI PUN MEWAJARKAN.. YANG TERPENTING BERSIHKAN NAMA BAIK KELUARGA PAK HAJI. . . 3. CUKUP SEKIAN, TDK USAH DI JABARKAN LG, INGAT JIKA PEDULI BUKAN BERARTI MENGHUJAT, TAPI DATANG DAN BERSILATURAHMI, SEPERTI KAMI YG DATANG LANGSUNG, KRN BIAR JELAS DAN TDK KISRUH. KASIAM KELUARGA ALMARHUM JG, TAKUTNYA DIA TDK TENANG DAN MERASA TERTEKAN JUGA, DAN PAK HAJI SELAKU YG PUNYA MESJID JG BERBESAR HATI MEMAAFKAN TEH LILIS, TEH IMAS DAN KAMI YG POSTING. . . KALO TRS DI GALI" KENAPA SIAPA AKAN TRS PANJANG DAN TDK SELESAI". MARI REDAM SEMUANYA. . . TERIMAKASIH KEPADA PAK HAJI DAN PAK UDIN DKM SETEMPAT YG SDH MENERIMA KAMI DGN BAIK. WASSALLAM