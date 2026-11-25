Cegah Manipulasi, Kemenhaj Bentuk Satgas Istitaah Kesehatan Haji 2027

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperketat pengawasan serta proses penetapan istitaah (kemampuan) kesehatan bagi jamaah haji tahun 2027. Sebagai langkah konkret, Kemenhaj secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Istitaah Kesehatan yang tersebar di seluruh daerah guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta pelindungan bagi jemaah maupun tenaga medis.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, saat meninjau langsung proses pemeriksaan kesehatan (medical check-up/MCU) jamaah haji di salah satu rumah sakit rujukan di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wamenhaj turut didampingi Kepala Pusat Kesehatan Haji dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenhaj Provinsi DKI Jakarta.

“Istitaah kesehatan adalah hal yang mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah mensyaratkan dengan sangat ketat terkait kesehatan jemaah haji,” ujar Wamenhaj di sela-sela peninjauan.

Menurut Wamenhaj, pembentukan Satgas ini merupakan instrumen pengawasan lintas sektor untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan medis berjalan objektif dan bersih dari praktik kecurangan. Wamenhaj juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak mencoba memengaruhi independensi tenaga kesehatan.

“Kami ingin memastikan proses istitaah kesehatan berjalan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami harus meminimalisir praktik manipulasi istitaah kesehatan. Siapapun yang berani melakukan manipulasi akan kami hadapkan di depan hukum,” tegasnya.

“Saya mengingatkan para pejabat di daerah, aparatur negara, dan pihak mana pun, jangan coba-coba mengintervensi kerja-kerja profesional rumah sakit rujukan maupun puskesmas. Bagi kami, keselamatan dan kesehatan jemaah tidak bisa dikompromikan,” tambah Wamenhaj.

Keberadaan Satgas Istitaah Kesehatan Haji 2027 dirancang untuk menjawab berbagai dinamika di lapangan, terutama ketika muncul keberatan dari pihak keluarga atas hasil pemeriksaan yang menyatakan jemaah tidak memenuhi syarat istitaah, maupun ketika petugas kesehatan menghadapi tekanan atau intimidasi terkait penetapan status kesehatan tersebut.