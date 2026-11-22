Kemenhaj Mulai Pelatihan 1.970 Calon Petugas Haji 1448 H/2027 M, Fokus Layanan Berbasis Syarikah

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menyiapkan sekitar 1.970 calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Langkah ini dilakukan sebagai pembekalan awal menghadapi transformasi sistem pelayanan haji di Arab Saudi.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa transformasi sistem pelayanan haji di Arab Saudi menuntut petugas haji memiliki kompetensi dan pemahaman menyeluruh terhadap tugas serta mekanisme pelayanan jemaah. Ia juga memastikan perubahan sistem layanan berbasis syarikah harus diikuti kesiapan seluruh petugas dalam memahami alur pelayanan dan pembagian kewenangan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Puji saat membuka soft opening Pelatihan PPIH 1448 H/2027 M, Sabtu (21/11/2026). Pelatihan diawali secara daring pada 21–27 November 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian pembekalan petugas yang berlangsung sekitar satu bulan.

Puji menjelaskan, setiap petugas harus memahami tugas dan kewenangannya masing-masing, termasuk hubungan koordinasi antara daerah kerja, sektor, kloter, kafilah, dan fawj. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan pelayanan berjalan terkoordinasi.

“Setiap orang harus memahami siapa yang bertanggung jawab atas suatu layanan dan di mana kewenangannya berada. Kita ini satu kesatuan. Kekompakan dan koordinasi menjadi kunci,” jelas Puji dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11/2026).

Selain memahami struktur dan kewenangan, petugas juga harus menguasai seluruh rangkaian proses pelayanan jemaah, mulai dari keberangkatan dari Indonesia, kedatangan dan aktivitas selama di Arab Saudi, pelaksanaan rangkaian ibadah haji, hingga kepulangan ke Tanah Air.