Bacaan Doa Buka Puasa Bayar Utang, Arab, Latin dan Artinya

JAKARTA – Setiap tahun, tidak sedikit umat Islam yang belum sempat menuntaskan puasa Ramadan karena uzur seperti sakit, bepergian jauh, haid, atau nifas. Bagi mereka, syariat menyediakan jalan keluar berupa puasa qadha, yaitu mengganti puasa yang tertinggal pada hari-hari di luar Ramadan.

Ibadah ini hukumnya wajib bagi muslim yang meninggalkan puasa Ramadan karena halangan yang dibenarkan syariat. Lewat puasa qadha, seseorang diberi kesempatan untuk menyempurnakan kewajiban yang belum tertunaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Puasa itu dilakukan) pada beberapa hari tertentu. Barang siapa di antara kamu sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati menambah kebajikan, itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Lantas, bagaimana bacaan doa buka puasa saat membayar utang lengkap dengan tulisan Arab, Latin, dan artinya? Simak selengkapnya.

Bacaan Doa Buka Puasa Bayar Utang

Doa berbuka puasa qadha pada dasarnya tidak berbeda dengan doa berbuka puasa Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa lafal yang dibaca ketika berbuka puasa qadha sama dengan doa berbuka pada umumnya. Perbedaan antara keduanya terletak pada niat yang dilafalkan di awal puasa, bukan pada doa yang dibaca saat berbuka.