Syarat dan Cara membayar Fidyah Puasa.

JAKARTA - Bagi umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum untuk menunaikan ibadah puasa sebagai kewajiban. Namun, tidak semua umat Islam memiliki kemampuan untuk menjalankannya karena faktor usia, sakit menahun, atau kondisi khusus lainnya.

Dalam situasi tersebut, syariat Islam memberikan keringanan berupa fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Fidyah sendiri merupakan kewajiban bagi muslim yang tidak mampu menunaikan puasa karena kondisi tertentu, sehingga diharuskan membayar fidyah sesuai ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan fidyah, dan bagaimana ketentuannya dalam ajaran Islam? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Apa Itu Fidyah?

Melansir dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional, secara bahasa, fidyah berarti mengganti atau menebus, berasal dari kata fadaa dalam bahasa Arab.

Dalam ketentuan Islam, sebagian muslim dengan kriteria tertentu tidak mampu menjalankan puasa Ramadan. Mereka diperbolehkan tidak berpuasa dan tidak diwajibkan menggantinya di hari lain. Sebagai gantinya, mereka dianjurkan menunaikan fidyah berupa pemberian makanan kepada orang miskin.

Dalam pelaksanaannya, pihak yang membayarkan fidyah disebut muzakki, sedangkan penerimanya disebut mustahik.

Hukum Fidyah

Fidyah hukumnya wajib bagi muslim yang memiliki tanggungan puasa Ramadan akibat halangan tertentu. Ketentuan ini tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 184:

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٨٤

Artinya:"(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa pun dengan kerelaan hati melakukan pengabdian, itu lebih baik karenanya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."