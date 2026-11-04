Kapan Puasa Ayyamul Bidh Bulan November 2026? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA — Kapan puasa Ayyamul Bidh bulan November 2026? Ini jadwal lengkapnya. Puasa Ayyamul Bidh termasuk puasa sunah yang bisa dikerjakan setiap bulan Hijriah. Salah satu hikmahnya, menurut sebagian ulama, terletak pada terangnya malam di hari-hari tersebut, sehingga siang harinya pantas diisi dengan ibadah.

Lantas, kapan pelaksanaan puasa Ayyamul Bidh pada November 2026, dan apa saja keutamaannya?

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh November 2026

Dilansir dari laman resmi milik NU Online, Ayyamul Bidh berarti hari-hari cerah, yaitu hari yang malamnya disinari oleh bulan purnama. Hari-hari tersebut jatuh pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Pada November 2026, puasa tiga hari tersebut dapat dilaksanakan pada tanggal-tanggal berikut:

Senin, 23 November 2026, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1448 H

Selasa, 24 November 2026, bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1448 H

Rabu, 25 November 2026, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1448 H

Hukum dan Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh

Adapun hukum dari puasa Ayyamul Bidh adalah sunah muakkad, yaitu amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas RA. Ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering berpuasa pada hari-hari yang malamnya cerah, baik ketika berada di rumah maupun dalam perjalanan (HR. an-Nasa'i dengan sanad hasan).

Keutamaan dari puasa Ayyamul Bidh pun sangat besar. Orang yang berpuasa dalam tiga hari ini akan mendapat pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Hal tersebut disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa saja yang berpuasa tiga hari dari setiap bulan, maka puasa tersebut seperti puasa sepanjang tahun."