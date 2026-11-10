Kemenhaj Resmi Buka Pelunasan Bipih Haji Reguler 2027 Hari Ini, Simak Tahapannya

JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai Selasa (10/11/2026). Pembukaan pelunasan ini mengacu pada regulasi teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta petunjuk tata cara pelunasan Bipih reguler musim haji 2027.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota keberangkatan untuk segera memanfaatkan tenggat waktu pelunasan yang telah ditentukan.

"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kami buka mulai Selasa, 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif," tegas Nurchalis dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Proses pelunasan Bipih Reguler Tahun 1448 H/2027 M terbagi ke dalam dua tahapan yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Pelunasan tahap kesatu berlangsung dari 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahap pertama ini dikhususkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, dan prioritas jemaah haji lanjut usia (lansia).

Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16–31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama. Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing KBIHU.

Nurchalis menjelaskan lebih lanjut bahwa skema dua tahap ini dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung optimal dan transparan. "Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal," tambahnya.