Kemenhaj Perbarui Daftar Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas Tahun 2027, Cek Daftarnya!

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi memperbarui Daftar Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas Tahun 1448 H/2027 M setelah menemukan sejumlah ketidaksesuaian data kepesertaan. Pembaruan hasil verifikasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) tersebut telah diedarkan secara tertulis kepada seluruh pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, menjelaskan bahwa pembaruan daftar tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor S-103/PL/2026 tertanggal 19 November 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Nomor S-100/PL/2026 tanggal 5 November 2026 perihal Daftar Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas dan Pengajuan Saldo Setoran Bipih Tahun 1448 H/2027 M.

“Berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan oleh Pusdatin Kementerian Haji dan Umrah, kami menemukan adanya jemaah haji khusus dalam daftar berhak lunas yang perlu disesuaikan statusnya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Tuti Rianingrum dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).

Merujuk pada lampiran surat edaran tersebut, terdapat dua temuan utama hasil verifikasi data Pusdatin Kemenhaj yang menjadi dasar penyesuaian status kepesertaan. Pertama, ditemukan adanya jemaah haji khusus yang terdeteksi sudah pernah menunaikan ibadah haji dalam kurun waktu kurang dari 18 tahun. Kedua, terdapat jemaah haji khusus yang belum memenuhi persyaratan batas usia minimal 16 tahun.

Selain memuat daftar jemaah dengan kriteria tersebut, lampiran “Daftar Berhak Lunas Jemaah Haji Khusus Tahun 1448 H/2027 M” juga merinci data kepesertaan mulai dari nomor porsi, nama, usia, status pelunasan, kategori porsi, nama PIHK, domisili kabupaten/kota dan provinsi, Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, hingga catatan status validasi administrasi data jemaah.