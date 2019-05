View this post on Instagram

10 Pilar Keluarga Sakinah Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. 1. Memagari benteng rumah tangga dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Assunnah, 2. Tujuan utamanya ridho Allah dan kebahagiaan akhirat, 3. Saling cinta benar-benar karena Allah sehingga memandang kekurangan pasanganpun adalah keistimewaannya, semakin lama pernikahan semakin sayang, manja dan mesra, 4. Ide dan aktifitasnya bekerja untuk saling melayani, melindungi dan menyenangkan keluarganya, 5. Makan dari rizky yang halal, dan halal pintu sakinah, 6. Kekuatannya saling mendoakan di penghujung malam, 7. Minimal sepekan sekali "tarbiyyah ahliyah" pembinaan keluarga dengan duduk bersama mengaji dan mengkaji Al-Qur'an dan Assunnah, 8. Segera minta maaf tatkala melakukan kesalahan, 9. Mensyukuri ni'mat Allah dengan senang berbagi sedekah, 10. Tawakkal yang penuh bahwa hanya Allah segala-galanya. Muhammad Arifin Ilham Bersama 3 bidadari, putri Aceh, putri Yaman dan putri Sunda, janda 37 th dg 2 anak saat Liqo Tarbiyyah.