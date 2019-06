View this post on Instagram

Masyaallah 😊 fenomena unik di Masjid Nabawi. Seekor burung dengan tenangnya bertengker dibahu anak muda yang sedang setoran hafalan. Hmm, mungkin lagi nyimak juga yaa... masyaAllah indah banget 😊😊