Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh... Banyak yang DM tanya soal habib ke aku,, mulai dari galak ga? terus pernah marah ga? kita pernah berantem gak? trus cemburuan gak? sampe ke hal hal pribadi lainnya.. hmm Alhamdulillah sejauh ini masih normal normal aja... karena kita berdua suka komunikasi meskipun bisa debat berjam jam pasti kita akhiri dengan solusi/jalan keluarnya.. dan balik lagi base nya adalah aturan Allah jadi yg egois pasti kalah hehehe.. klo cemburuan udh ga lah karena aku nya berusaha bikin suami nyaman dgn ga chat sm lawan jenis, trs tau adabnya sm lawan jenis, dan kasih izin suami tuk cek semua hp aku hehehe krn emang gk ada apa apa termasuk rahasia soalnya suami aku adalah sahabatku, hehehe otomatis kita terbuka dalam segala hal dan lebih seru jadi ada pembahasan tiap harinya.. dan yang paling penting adalah aku selalu minta izin sm suami dalam segala hal selain menghargai suami tujuannya adalah biar jalan kedepannya ga ada masalah krn udh di izinin.. klo ga diizinin ya pinter pinter deh ambil hati suami biar dikasih izin hehehe... kenapa lebih sering berdua nah ini dia kadang juga aku mikir gitu tapi klo kita pergi sendiri sendiri ujung ujungnya tanpa sadar salah satu pasti nyamperin dluan.. hahaha mudah mudahan smp tua gini ya syg.. hehe mengatasi biar ga jenuh adalah kita selalu berusaha toleransi yg besar satu sama lain dan terbuka untuk berdiskusi apapun klo udh mentok biasanya kita minta saran dr org ketiga yg bijaksana.. tp keseringan suami yang ngalah hahhaahaha makanya aku jatuh cinta terus sm beliau hehe doain ya kita gini terus dan mudah mudah bermanfaat juga buat pasangan online biar rumah tangganya berkah.. sakinah mawadah warahmah.. aamiin... Semangat besok udah mulai aktifitas normal lagi😍😍