Islam adalah agama yang paling sempurna. Sebagai agama yang paling sempurna, islam menjadi agama yang pertumbuhannya paling cepat. Banyak orang memilih memeluk islam setelah mengetahui semua tentang agama yang paling mulia ini.

Salah satu contoh yang sedang viral di Indonesia ialah tentang Deddy Corbuzier. Artis sekaligus youtuber ini memilih untuk memeluk islam dan menjadi mualaf. Deddy mengucapkan kalimat syahadat beberapa hari lalu dan telah resmi menjadi bagian dari keluarga islam.

Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam. dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk islam terbanyak di dunia. tapi tahukah Anda siapakah orang-orang pertama yang memeluk agama islam setelah nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT.

Berikut adalah 4 orang pertama yang memeluk islam, Dikutip dari Aboutislam, Senin (24/4/2019).

1. Khadijah Radhiyallahu anha binti Khuwailid (Wanita pertama yang masuk islam)

Khadijah RA adalah orang yang pertama kali memeluk islam setelah mendengar kabar kenabian Nabi Muhammad SAW. Khadijah RA percaya terhadap apa yang dikatakan dari suaminya Nabi Muhammad SAW dan Khadijah mendukungnya, dan berusaha meringankan beban yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Tidak heran jika Khadijah Radhiyallahu anha menjadi orang pertama yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq dan al Waqidi.

" Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah mendengar sesuatu yang menyakitkan dari Khadijah. tidak pernah membantah dan juga tidak pernah mendustakan. Kegelisahan dan penderitaan yang dirasakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam , telah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, atau berkurang dengan perantaraan Khadijah Radhiyallahu anha . Sungguh, beliau Radhiyallahu anha seorang isteri yang sangat berjasa. Wajarlah jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat mencintainya." Sampai-sampai diceritakan bahwa, Aisyah Radhiyallahu anhuma tidak pernah merasa cemburu kecuali kepada Khadijah Radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sering menyebutnya, meskipun beliau Radhiyallahu anha sudah wafat.

2. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthallib al Quraisy al Hasyimi (Anak Laki-Laki Muslim Pertama)

Tidak berapa lama setelah Khadijah kemudian, Ali bin Abu Thalib RA orang selanjutnya yang memeluk Islam. Dikisahkan bahwa Ali melihat Nabi Muhammad SAW dan Khadijah sedang berdoa, lalu Ali bertanya apa yang mereka lakukan. Ketika Nabi memberitahunya tentang wahyu yang diterimanya, Ali memintanya untuk membiarkannya memikirkannya. Dia menghabiskan malam itu dengan berpikir, dan keesokan paginya dia kembali ke Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Seperti yang dikisahkan Ali bin Abu thalib berada dalam asuhan Nabi Muhammad SAW, itu dilakukannya sebagai wujud kepedulian Nabi Muhammad kepada pamannya yang memiliki banyak anggota keluarga, sementara tidak memiliki harta yang cukup untuk menanggung beban hidup. Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu anhu termasuk generasi pertama yang memeluk Islam. Ali kemudian dijadikan menantu oleh Nabi Muhammad SAW, Ali Menikah dengan Fatimah anak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam .

Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu anhu juga memiliki banyak keutamaan, kedudukan dan keistimewaan di sisi Nabi Muhammad. Dijelaskan dalam banyak hadits, di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Ali bin Abu Thalib :

أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ

"Engkau adalah bagian dariku, dan aku bagian darimu."

Umar bin Khaththab juga pernah mengatakan :

تُوُفِّيَ رَسُولُ الهِa صَلَّى الهُl عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat dalam keadaan ridha terhadap Ali Radhiyallahu anhu."

3. Abu Bakar ash Shiddiq (Pria Dewasa pertama yang menerima islam)

Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar Ash Shiddiq berasal dari Bani Taim bin Murrah. Abu bakar adalah laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam, sekaligus sebagai pendukung pertama Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang sering membantu Nabi Muhammad SAW dengan harta dan jiwanya. Abu Bakar adalah orang yang tegar bersama Nabi Muhammad SAW. Mempercayai saat orang lain mengingkari atau meragukannya. Nabi Muhammad menceritakan :

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutusku kepada kalian, lalu kalian mengatakan : “Engkau dusta,” sedangkan Abu Bakr mengatakan : “Dia benar,” lalu dia membantuku dengan harta dan jiwanya." [HR Bukhari].

Abu Bakar jugalah yang memberikan pembenaran terhadap peristiwa Isra` dan Mi`raj Nabi Muhammad SAW, saat orang-orang kafir Quraisy berusaha membuatnya ragu, namun ia sama sekali tidak bergeming. Sehingga tidak mengherankan, kalau kemudian ia mendapatkan gelar ash Shiddiq. Abu Bakar memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kepada empat orang yang kemudian menjadi sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Sa'd bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Al-Zubayr ibn al-Awam, dan Abdur Rahman bin Awf.

4. Zaid bin Haritsah (Budak Pertama yang Masuk Islam)

Dia merupakan orang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Berasal dari suku al Kalb. Sebelumnya Dia menjadi tawanan pada masa jahiliyah. Lalu Hakim bin Hazam membelinya untuk Khadijah. Dan saat Rasulullah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad memintanya. Pada saat bapak dan bibinya datang ke Mekkah, mereka mengetahui keberadaan Zaid bin Haritsah. Lalu ingin menebusnya, tetapi Nabi Muhammad memberikan pilihan kepada Zaid. Ikut bapak dan bibinya, atau tetap bersama nya. Ternyata, Zaid lebih memilih tetap bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi Muhammad lalu menyebutnya sebagai saudara, sebagaimana Nabi Muhammad Bersabda:

أَنْتَ أَخُوْنَا وَ مَوْلاَنَا

"Engkau adalah saudara dan pembantu kami."