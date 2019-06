View this post on Instagram

ZIRAH . . . Adalah baju pelindung yang dipakai kaum Muslimin ketika terjun perang. Ive fallen in love with the legacy of Thariq Bin Ziyad, salah satu panglima besar sejarah Islam yang membuka jalan Andalusia. Ketika beliau ditugaskan untuk menuju ke Spain dia memilih sendiri (literally hand pick one by one) prajurit yang akan menemani dia meraih kemenangan. Mungkin anda sama dengan saya, berfikir bahwa Thariq Bin Ziyad pasti memilih mereka yang jago berstrategi dan para ahli perang untuk menemani perjuangannya, ini membuktikan level berfikir kita masih menye2 πŸ₯΄ Justru beliau memilih mereka yang tidak pernah lepas sholat wajib serta sunnahnya sebagai syarat utama... mau nangis... dari ini saja aku menyimpulkan banyak pelajaran. Its not always how we see and do things... but how to put our priorities straight. Detik kita lupa dengan Allah, Allah pasti akan melupakan kita, tapi ketika kita selalu mengejar dan mendekatkan diri kepada Allah, saya yakin hal2 yang tak terbayangkan tidak lagi mustahil untuk terjadi... Mental melakukan apapun memang harus pakai IMAN diatas segalanya... dan sebaik2 pelindung hanyalah beriman kepada Ar Rahman Ar Rahim. Laa Hawla Wa Laa Quwata Illah Billah 🀲🏼. . . . Make Up by @hepidavid Photo by @andylumbangaol Scarf by @doa.indonesia Zirah Collection

A post shared by @ dewisandra on Apr 18, 2019 at 7:57pm PDT