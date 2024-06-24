Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Mualaf Davina Karamoy yang Merasa Damai saat Baca Surat Al Isra

Hantoro , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |20:37 WIB
Kisah Mualaf Davina Karamoy yang Merasa Damai saat Baca Surat Al Isra
Kisah mualaf artis cantik Davina Karamoy yang merasa damai saat baca Alquran Surat Al Isra. (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH mualaf Davina Karamoy yang merasa damai saat baca Surat Al Isra sangat menginspirasi banyak orang. Artis cantik berusia 21 tahun ini menceritakan mulai mendapat hidayah Islam ketika sedang sakit dan membaca Alquran Surat Al Isra Ayat 44–46. 

Davina Karamoy mengatakan saat itu dirinya mulai membaca kitab suci Alquran Surat Al Isra, padahal masih berstatus non-Muslim. Ini karena sang bunda yang beragama Islam memberinya sepenggal ayat tersebut.

Davina Karamoy. (Foto: Okezone)

Ibunda Davina Karamoy meyakini jika Alquran Surat Al Isra tersebut bisa menghilangkan rasa sakit yang sedang diderita sang putri tercinta.

"Waktu itu pertama kali sempat sakit demam tinggi. Mamaku Muslim, dia kasih Al Isra Ayat 44–46 dan itu kata mama surat benteng, disuruh dibaca. Kebetulan aku masih Kristen, jadi aku baca latinnya aja," ungkap Davina Karamoy di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122074/ustadz_derry_sulaiman-wNf5_large.jpg
Cerita Ustadz Derry Sulaiman soal Proses Bobon Santoso Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/614/3069459/kisah-artis-cantik-hollywood-emilie-dapat-hidayah-mundur-dari-dunia-film-masuk-islam-dan-berhijab-aaf2MgnP8B.jpg
Kisah Artis Cantik Hollywood Emilie Dapat Hidayah, Mundur dari Dunia Film, Masuk Islam, dan Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/614/3032462/apakah-lamine-yamal-beragama-islam-ini-kisah-unik-bocah-ajaib-pahlawan-timnas-spanyol-dari-keluarga-beragam-xAzKlh8EjJ.jpg
Apakah Lamine Yamal Beragama Islam? Ini Kisah Unik Bocah Ajaib Pahlawan Timnas Spanyol dari Keluarga Beragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025451/kisah-mualaf-astrid-istri-uya-kuya-sempat-ditolak-keluarga-hingga-mukena-dibuang-2HM6xuSW99.jpg
Kisah Mualaf Astrid Istri Uya Kuya, Sempat Ditolak Keluarga hingga Mukena Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/621/3018704/kisah-mualaf-mama-elly-ibu-andy-sugar-selebgram-asal-surabaya-AXqZDyKs2c.jpg
Kisah Mualaf Mama Elly Ibu Andy Sugar Selebgram Asal Surabaya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement