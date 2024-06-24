Kisah Mualaf Davina Karamoy yang Merasa Damai saat Baca Surat Al Isra

KISAH mualaf Davina Karamoy yang merasa damai saat baca Surat Al Isra sangat menginspirasi banyak orang. Artis cantik berusia 21 tahun ini menceritakan mulai mendapat hidayah Islam ketika sedang sakit dan membaca Alquran Surat Al Isra Ayat 44–46.

Davina Karamoy mengatakan saat itu dirinya mulai membaca kitab suci Alquran Surat Al Isra, padahal masih berstatus non-Muslim. Ini karena sang bunda yang beragama Islam memberinya sepenggal ayat tersebut.

Ibunda Davina Karamoy meyakini jika Alquran Surat Al Isra tersebut bisa menghilangkan rasa sakit yang sedang diderita sang putri tercinta.

"Waktu itu pertama kali sempat sakit demam tinggi. Mamaku Muslim, dia kasih Al Isra Ayat 44–46 dan itu kata mama surat benteng, disuruh dibaca. Kebetulan aku masih Kristen, jadi aku baca latinnya aja," ungkap Davina Karamoy di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.