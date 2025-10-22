Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |16:48 WIB
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali (Instagram/@farelprayoga.real)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Farel Prayoga mengungkap kisah spiritualnya saat mualaf. Ia juga mengaku dua kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. 

1. Kisah Mualaf Farel Prayoga

Farel mengaku memeluk agama Islam saat berusia 13 tahun. Saat ini ia tengah memperdalam ilmu agama dengan mulai belajar iqra. 

"Aku baru Iqra 3. Kesulitannya apa ya, wajarnya anak belajar sih paling kayak hafal-hafalin gitu-gitu biasanya masih lupa-lupa, gitu-gitu aja sih paling," kata Farel Prayoga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dikutip pada Rabu (22/10/2025). 

Meski usianya masih sangat muda, Farel mengaku sudah merenungi makna hidup secara mendalam. 

Keputusannya untuk mualaf juga datang dari kemauannya, tanpa ada paksaan dari siapapun. 

"Keluarga tahulah. Iya, kalau masalah agama aku enggak mau sembunyi-sembunyi," ucap Farel. 

"Orang tua aku sih aman-aman aja ya, karena itu pilihan aku ya. Terus juga mereka mungkin ngiranya aku udah cukup dewasa buat memilih. Jadi kayaknya ya udahlah," sambung Farel.

2. 2 Kali Syahadat

Namun, Farel mengaku sempat mengucap dua kali syahadat. Momen pertama ia mengucapkan kalimat syahadat itu dibimbing oleh manajer sebelumnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122074/ustadz_derry_sulaiman-wNf5_large.jpg
Cerita Ustadz Derry Sulaiman soal Proses Bobon Santoso Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/614/3069459/kisah-artis-cantik-hollywood-emilie-dapat-hidayah-mundur-dari-dunia-film-masuk-islam-dan-berhijab-aaf2MgnP8B.jpg
Kisah Artis Cantik Hollywood Emilie Dapat Hidayah, Mundur dari Dunia Film, Masuk Islam, dan Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/614/3032462/apakah-lamine-yamal-beragama-islam-ini-kisah-unik-bocah-ajaib-pahlawan-timnas-spanyol-dari-keluarga-beragam-xAzKlh8EjJ.jpg
Apakah Lamine Yamal Beragama Islam? Ini Kisah Unik Bocah Ajaib Pahlawan Timnas Spanyol dari Keluarga Beragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025563/kisah-mualaf-davina-karamoy-yang-merasa-damai-saat-baca-surat-al-isra-clUg6FgSyp.jpg
Kisah Mualaf Davina Karamoy yang Merasa Damai saat Baca Surat Al Isra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025451/kisah-mualaf-astrid-istri-uya-kuya-sempat-ditolak-keluarga-hingga-mukena-dibuang-2HM6xuSW99.jpg
Kisah Mualaf Astrid Istri Uya Kuya, Sempat Ditolak Keluarga hingga Mukena Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/621/3018704/kisah-mualaf-mama-elly-ibu-andy-sugar-selebgram-asal-surabaya-AXqZDyKs2c.jpg
Kisah Mualaf Mama Elly Ibu Andy Sugar Selebgram Asal Surabaya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement