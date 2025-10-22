Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali

JAKARTA - Penyanyi Farel Prayoga mengungkap kisah spiritualnya saat mualaf. Ia juga mengaku dua kali mengucapkan 2 kalimat syahadat.

1. Kisah Mualaf Farel Prayoga

Farel mengaku memeluk agama Islam saat berusia 13 tahun. Saat ini ia tengah memperdalam ilmu agama dengan mulai belajar iqra.

"Aku baru Iqra 3. Kesulitannya apa ya, wajarnya anak belajar sih paling kayak hafal-hafalin gitu-gitu biasanya masih lupa-lupa, gitu-gitu aja sih paling," kata Farel Prayoga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Meski usianya masih sangat muda, Farel mengaku sudah merenungi makna hidup secara mendalam.

Keputusannya untuk mualaf juga datang dari kemauannya, tanpa ada paksaan dari siapapun.

"Keluarga tahulah. Iya, kalau masalah agama aku enggak mau sembunyi-sembunyi," ucap Farel.

"Orang tua aku sih aman-aman aja ya, karena itu pilihan aku ya. Terus juga mereka mungkin ngiranya aku udah cukup dewasa buat memilih. Jadi kayaknya ya udahlah," sambung Farel.

2. 2 Kali Syahadat

Namun, Farel mengaku sempat mengucap dua kali syahadat. Momen pertama ia mengucapkan kalimat syahadat itu dibimbing oleh manajer sebelumnya.