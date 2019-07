FILIPINA, negara tetangga Indonesia dikenal sebagai rumah bagi populasi Katolik terbesar ketiga di dunia.

Menyangkut wisata halal, Filipina mungkin tidak muncul sebagai tujuan ramah-Muslim pada awalnya. Namun, tidak diketahui banyak orang, negara ini sebenarnya adalah rumah bagi beragam kelompok orang loh! Faktanya, banyak komunitas Muslim hadir di sebagian besar kelompok pulau Mindanao.

Sebagai destinasi wisata, kita tidak perlu khawatir karena Filipina menyediakan banyak destinasi halal yang bisa dikunjungi. Apa saja destinasi halal, Muslim friendly di Filipina? Menyitat Halalzilla, Jumat (12/7/2019) yuk baca dulu uraian enam destinasi halal di Filipina yang bisa Anda kunjungi.

1. Davao CitY

Kota yang dipilih untuk menjadi pusat dan gerbang utama bagi destinasi ramah Muslim oleh Departemen Pariwisata Filipina. Meskipun merupakan pusat metropolitan, Kota Davao dipenuhi dengan keajaiban alam. Jangan lewatkan Gunung Apo, gunung tertinggi di negara ini. Tepat dikenal sebagai "King of Philippine Peaks", menara gunung di ketinggian 3.144 meter di atas permukaan laut. Setelah mencapai puncak, kita akan disuguhi pemandangan panorama yang menakjubkan. Kemudian, kita bisa mampir ke Pusat Agama Islam Toril Masjid Omar untuk ibadah. Sebagai referensi, ada Masjid Ecoland, Pusat Islam Kota Davao, dan Yayasan Islam Mercy adalah beberapa masjid yang lebih mudah diakses di pusat kota. Mencari makanan halal di sini tidaklah sulit, banyak restoran halal yang tersebar di sekitar Davao, mulai dari restoran Alhamdulillah Satti Tausug House of Halal Food, Halal House Davao, dan Wady’s Bistro. Restoran-restoran ini menyajikan makanan Tausug tradisional dan masakan Timur Tengah yang lezat. Setelah makan, kita bisa ‘cuci mulut’ dengan menyantap buah durian di kota ini.

2. Zamboanga

Lokasi yang punya pantai colorful dan juga masjid unik, maka tak heran Zamboanga adalah tempat yang harus dikunjungi. Menariknya di sini tinggal lebih dari 336.000 Muslim, maka dari itu makanan halal dan masjid tersedia pun berlimpah. Perjalanan ke Zamboanga tidak akan lengkap tanpa menginjakkan kaki di Pantai Pasir Merah Muda Pulau Santa Cruz yang terkenal! Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi masjid-masjid yang ada, salah satunya masjid yang dibangun pada tahun 1885, Masjid Taluksangay adalah salah satu masjid tertua di Zamboanga. Berkat kubah merahnya yang menawan, masjid jadi objek yang menarik wisatawan dan non-Muslim. Masjid unik lainnya adalah Masjid Santa Barbara. Urusan makanan, kita bisa menyambangi banyak restoran halal yang tersebar di seluruh kota. Berbagai macam masakan ditawarkan termasuk barat (Family Fried Chicken Restaurant), makanan Moroko di restoran Bay Tal Mal, makanan Italia di Taam Halal Pizza.

3. Bohol

Karena punya formasi geologi yang menakjubkkan, Bohol adalah rumah bagi kawanan hewan-hewan unik. Contohnya Tarsier Filipina yang hanya memiliki tinggi tiga hingga enam inci. Ketika tibanya waktu untuk makan, kita bisa menuju ke kota Tagbilaran, tempat paling banyak makanan halal di kota ini. Kita bisa bersantap di Halal Eatery, The Buzzz Café, dan Khan’s Kebab Express Halal setelah atau sebelum salat di Masjid Darussalam.

4. Pedro Colina Hill

Tempat yang biasa disebut sebagai PC Hill oleh warga setempat. Di sini,lebih dari seratus rumah dicat dengan warna-warna cerah. Proyek ini dimulai sebagai cara untuk mengangkat semangat para pensiunan personel militer dan polisi setempat yang merupakan persentase besar penduduk yang tinggal di bukit. Setelah berkeliling bukit warna-warni, kenyangi perut dengan menyantap aneka hidangan lezat seperti sajian hito (lele) goreng lezat di Babo Katips Eatery yang telah bersertifikat halal, dan jangan lupa untuk mencicipi hidangan lokal seperti papaitan (sup jeroan sapi) dan bulalo (sup daging sapi) di Hala Bira Halal Food. Kenyang makan, kita bisa ibadah salat atau sekedar mampir di masjid Pink, Masjid Dimaukom yang seluruh bagian masjid, mulai dari kubah hingga lantai diberi warna pink fuchsia yang intens. Warna yang dipilih untuk simbolisasi kedamaian. Selain itu, ada juga masjid indah lainnya yang bisa dikunjungi, yakni masjid The Sultan Haji Hassanal Bolkiah Masjid, yang dikenal dengan sebutan Grand Mosque of Cotabato karena merupakan masjid terbesar di Filipina.

5. Loilo

Ingin pergi ke suatu tempat dekat kota? Coba pergi ke Guimaras yang hanya berjarak 15 menit perjalanan dengan menggunakan kapal feri. Selain aktivitas pantai yang biasa, disarankan kita juga harus mengunjungi Kebun Mangga Guimaras dan memanen mangga sendiri. Tanah subur di sana menghasilkan beberapa mangga termanis di dunia. Setelah lelah memanen mangga, jangan lupa untuk menyantap sajian Pizza Mangga yang terkenal di pulau ini. Well, sebagai kota pesisir, banyak restoran makanan laut yang ramah Muslim ada di sekitar pulau. Cukup minta koki untuk memasak makanan laut secara terpisah.Jika hendak salat, bisa melakukan salat di Masjid Molo yang jaraknya dekat dengan Terminal Molo.

6. Angeles City

Terletak dekat dengan Bandara Internasional Clark, sayangnya Angeles City adalah kota yang tidak begitu dikenal oleh sebagian besar orang, padahal kota ini mudah diakses melalui penerbangan langsung Cebu Pacific atau pesawat langsung dari Manila loh! Di kota ini kita bisa menjajal pengalaman naik hot air balloon, alias naik balon udara, dengan hadir di acara The Philippine International Hot Air Balloon Fiesta, acara penerbangan terlama di Asia. Terjadi lebih dari empat hari di bulan Februari,. Banyak wisatawan berduyun-duyun ke Angeles City di Pampanga untuk menghadiri acara ini loh! Selain naik balon udara, bisa juga mengunjungi situs-situs bersejarah, seperti Clark Museum dan Nayong Pilipino Clark. Lalu mengisi perut di Delicious Halal Food Centre. Restoran-restorannya menyajikan hidangan tradisional Malaysia seperti sate dan Nasi Lemak. Bisa juga ke Red Sea Bar & Restaurant di sepanjang Fields Avenue untuk pilihan hidangan halal dari Arab, India, dan Filipina. Tidak cukup sampai di situ, ada pula restoran halal terkenal lainnya di pusat kota yaitu restoran Zarina, yang menyajikan masakan Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, dan Filipina. Beberapa item menu yang direkomendasikan adalah Chicken Kurma, Kebabs, dan flatbread Paratha. Setelah kita bisa salat di Masjid Hadeeqatu Al-Sha'b yang terletak di dekat SM City Clark.