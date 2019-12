BANDUNG - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum punya definisi sendiri terkait makna santri. Menurutnya, santri berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu 'sun' (matahari) dan 'three' (tiga) sehingga santri bisa dimaknai tiga matahari.

Adapun tiga matahari yang dimaksud Uu adalah tiga keharusan yang dimiliki seorang santri yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Uu berujar, semua ilmu tentang Iman, Islam dan Ihsan yang dipelajari di pesantren menjadikan santri memiliki iman kepada Allah SWT secara sungguh-sungguh, berpegang teguh kepada aturan Islam, serta dapat berbuat ihsan kepada sesama.

"Santri harus mengisi pembangunan, santri harus mengambil peranan penting dalam pembentukan karakter, moral dan memperkaya khasanah keilmuan masyarakat," kata Uu saat membuka Kegiatan Pameran Peranan Santri dalam Kemerdekaan Indonesia di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Senin 2 Desember 2019.

Untuk itu, lanjut Uu, santri juga bisa menjadi garda utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan keilmuan dan dengan amalanya, santri dapat membina masyarakat dan memujudkan visi Jabar Juara Lahir dan Batin.

Uu menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan dirinya sebagai wakil akan terus memperhatikan kehidupan para santri dan pondok pesantren.

Saat ini, terdapat program unggulan bagi keumatan seperti One Pesantren One Product (OPOP), Satu Desa Satu Hafidz (Sadesa), English for Ulama, dan Kredit Mesra. (adv)

(ris)