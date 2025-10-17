Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sosok KH Abdul Karim, Sang Pendiri Ponpes Lirboyo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |14:30 WIB
Sosok KH Abdul Karim, Sang Pendiri Ponpes Lirboyo
Sosok KH Abdul Karim, Sang Pendiri Ponpes Lirboyo (Dok Lirboyo)
A
A
A

JAKARTA - KH Abdul Karim merupakan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Ia merupakan sosok yang istiqomah dan disiplin dalam menjalankan ibadah. 

1. Mengembara Menuntut Ilmu

KH Abdul Karim lahir tahun 1856 M di desa Diyangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Ia merupakan anak dari Kiai Abdur Rahim dan Nyai Salamah. 

Sedari kecil, KH Abdul Karim giat menuntut ilmu hingga melanglang buana ke berbagai daerah. Pesantren di desa Babadan, Gurah, Kediri, jadi yang pertama disinggahi. Ia kemudian belajar ke ke daerah Cepoko, 20 km arah selatan Nganjuk, sekitar 6 tahun.  

Melansir laman Lirboyo, Jumat (17/10/2025), KH Abdul Karim meneruskan ke Pesantren Trayang, Bangsri, Kertosono, Nganjuk Jatim, untuk memperdalam pengkajian ilmu Alquran. 

Lalu beliau melanjutkan pengembaraan ke Pesantren Sono, sebelah timur Sidoarjo, sebuah pesantren yang terkenal dengan ilmu Shorof-nya. Di sini  KH Abdul Karim menuntut ilmu selama 7 tahun. 

Selanjutnya  KH Abdul Karim  nyantri di Ponpes Kedungdoro, Sepanjang, Surabaya. Hingga akhirnya, ia kemudian meneruskan pengembaraan ilmu di salah satu pesantren besar di pulau Madura, asuhan ulama kharismatik; Syaikhona Kholil Bangkalan. Di ponpes ini, ia menuntut ilmu selama 23 tahun. 

Saat berusia 40 tahun, KH Abdul Karim meneruskan pencarian ilmu di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, yang diasuh sahabat karibnya semasa di Bangkalan Madura, KH Hasyim Asy’ari. Di sini ia menimba ilmu sekitar 5 tahun. 

Hingga pada akhirnya KH Hasyim Asy’ari menjodohkan KH Abdul Karim dengan putri Kiai Sholeh dari Banjarmelati Kediri, pada 8 Safar 1328 H/ 1908 M.

KH Abdul Karim menikah dengan Siti Khodijah binti KH Sholeh (Nyai Dlomroh). Dua tahun kemudian KH Abdul Karim bersama istri tercinta hijrah ke tempat baru, di sebuah desa yang bernama Lirboyo, tahun 1910 M. Ini menjadi titik awal tumbuhnya Pondok Pesantren Lirboyo.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/614/3174635/dwp_pesantren-ET8D_large.jpg
Selain Pusat Pendidikan, Pesantren Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/614/3173284/wakil_menteri_agama_romo_muhammad_syafii-i8LK_large.jpg
Wadah Penampungan Korban Tsunami Aceh hingga Jadi Pesantren Lahirkan Ratusan Penghafal Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/614/2977114/santri-meninggal-di-pesantren-kediri-kemenag-susun-regulasi-penanggulangan-kekerasan-IdZehAlswr.jpg
Santri Meninggal di Pesantren Kediri, Kemenag Susun Regulasi Penanggulangan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/614/2963455/17-sekolah-atau-pesantren-yang-terbanyak-meloloskan-siswa-ke-universitas-islam-madinah-X69G72pbt4.jpg
17 Sekolah atau Pesantren yang Terbanyak Meloloskan Siswa ke Universitas Islam Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/614/2909260/resmi-masuk-sisdiknas-pesantren-harus-ajarkan-4-mata-pelajaran-umum-qftGxUe80D.jpg
Resmi Masuk Sisdiknas, Pesantren Harus Ajarkan 4 Mata Pelajaran Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/09/614/2644375/irfan-hakim-sedih-lepas-putri-kembarnya-masuk-pesantren-ini-9-tips-orangtua-tenang-lepas-anaknya-mondok-bpN88aqz9r.jpg
Irfan Hakim Sedih Antar Putri Kembarnya Masuk Pesantren, Ini 9 Tips Orangtua Tenang Lepas Anaknya Mondok
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement