MENINGGALNYA Sudjiatmi Notomiharjo yang merupakan ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga besar, namun juga membuat sedih Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Qur'an Ustadz Yusuf Mansur.

Kesedihan itu terlihat dari foto unggahan Yusuf Mansur ke aku Instagramnya @yusufmansurnew. "Begitu sederhanaaa..... Di ruang sederhana ini juga saya kalau ketemuan dengan eyang Noto, dan eyang selalu masakin Sayur Tumpang," tulisnya.

Dalam foto yang diunggah tersebut tampak Jokowi bersila di dekat jenazah ibundanya. "Beliau butuh doa kita. Doa kita akan menguatkan, meluruskan, memberi petunjuk, membimbing setiap langkah yang diambil," tulis Yusuf.

"Dan doain pemerintah pusat, dan daerah, bulat sebulat-bulatnya. Semua. Saya doa begini, sejak zaman presidennya masih Pak Habibie. Waktu Pak Harto, saya belum mudeng ilmu doa dan mendoakan. Tapi kemudian presiden, wapres dan pemerintahan pusat dan daerah terdahulu saya engga luputin dari doa-doa. Bahkan saya masukkan di bait-bait shalawat, istighfar dan faatihah. Juga buat presiden wapres dan pemerintah pusat dan daerah yang akan datang hingga akhir zaman," tambah Yusuf.

Selain itu Yusuf juga mengunggah video tentang momen kebersamaannya saat berdoa bersama Sudjiatmi Notomiharjo. Dalam rekaman itu Yusuf menangis tersedu-sedu.

"One of the best moment (red. salah satu momen terbaik) dengan Eyang... Innaa lillaah... Doa terbaik u beliau," kata Yusuf menyertai video tersebut.

(abp)