TIDAK banyak yang mengenal KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai sosok pencinta seni. Mungkin hanya teman semasa menuntut ilmu di kampus tertua di dunia Al-Azhar, Kairo, Mesir seperti KH Mustofa Bisri atau Gus Mus yang tahu kegemaran Gus Dur akan film-film Prancis, buku novel, dan musik.

Suatu hari Gus Dur mengungkap sekelumit tentang musik favoritnya ke publik. Medio tahun 2003, ia diwawancarai via telepon oleh Radio Inggris, BBC World Service. Ketika ditanya tentang lagu kesukaannya, Gus Dur menjawab lagu Me and Bobby McGee.

Nada suara pewawancara sangat terkejut. Bahkan ia sampai bertanya apakah Gus Dur tahu penyanyi serta makna lagunya.

Gus Dur ternyata tahu profil si penyanyi lagu favoritnya, dialah Janis Joplin yang tewas karena overdosis narkoba. Sementara, lirik lagunya mengisahkan seorang perempuan hippies yang mengikuti perjalanan bersama seorang masinis kereta selama tiga hari. Mereka melintasi Amerika Serikat dan melakukan hubungan tanpa ikatan perkawinan.

"Ini jelas melanggar ajaran agama, tapi bagi saya yang penting nadanya enak," ujar Gus Dur menanggapi keheranan pewawancara.

Gus Dur dikenal sebagai orang yang memandang suatu persoalan secara proporsional dan jujur. Ia menyukai musik, menikmati nadanya tanpa terganggu oleh latar belakang penciptanya maupun inspirasi lagu yang tidak sejalan dengan agama sekalipun.

Dialog secara adil sebagai bagian dari kehidupan demokratis telah menjadi hal yang Gus Dur perjuangkan semasa hidup.

*Diadaptasi dari buku Gus Dur, Kisah-Kisah Jenaka dan Pesan-Pesan Keberagaman karya Marwini, S.H.I, M.A., M.Si.

(ful)