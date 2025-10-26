Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

3 Hikmah Proses Penciptaan Manusia Tak Sekejap seperti Nabi Adam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |17:06 WIB
3 Hikmah Proses Penciptaan Manusia Tak Sekejap seperti Nabi Adam
3 Hikmah Proses Penciptaan Manusia Tak Sekejap seperti Nabi Adam (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 3 hikmah dari penciptaan manusia, hingga dilahirkan ke dunia. Penciptaan manusia memerlukan proses cukup panjang. 

Penciptaan manusia ini tidak sekejap seperti Nabi Adam. Padahal, Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. 

Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab Qutul Mughtadzi ‘ala Jami‘it Tirmidzi (KSA, Universitas Ummul Qura: 1424 H), juz I, halaman 500, menjelaskan soal hikmah penciptaan manusia, tidak sekejap seperti Nabi Adam. Berikut ulasannya, melansir laman Kemenag, Minggu (26/10/2025): 

1. Kasih Sayang Allah pada Kaum Wanita

Penciptaan manusia yang melewati sejumlah proses menjadi bukti kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya, khususnya kaum wanita. Dapat dibayangkan, jika manusia diciptakan sekaligus sebagaimana Nabi Adam, tentu hal itu akan sangat memberatkan para ibu.

Allah Maha Mengetahui kelemahan pada fisik makhluk-Nya sehingga penciptaan manusia dimulai dengan nuthfah (air mani), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah), mudghah (segumpal daging), dan seterusnya hingga menjadi seorang bayi yang siap dilahirkan. Setiap tahapan-tahapan tersebut mempunyai waktu tertentu agar tubuh seorang ibu bisa beradaptasi dengan baik hingga waktu melahirkan.

2. Bukti Kekuasaan dan Nikmat dari Allah

Penciptaan manusia yang bertahap ini menjadi bukti kekuasaan sekaligus nikmat Allah yang begitu luar biasa. Melalui proses ini, mestinya manusia bisa menyadari tentang asal-usulnya yang rendah dan lemah, yaitu berasal dari air hina berupa air mani.

Selanjutnya, Allah memuliakan manusia dengan akal, ilmu, dan bentuk yang sempurna. Setelah menyadari hal tersebut, mestinya manusia bisa bersyukur kepada Allah yang telah menciptakannya dari sesuatu yang hina menjadi makhluk yang mulia dan terhormat di antara ciptaan-Nya yang lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/330/3183038//doa-tGhB_large.jpg
Hakikat Doa dalam Islam: Bukan Sekadar Permohonan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/330/3180448//khotbah_jumat-9YDu_large.jpg
Khutbah Jumat : Mengejar Ridha Allah di Tengah Kesibukan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/618/3180015//hamil-Qxb6_large.jpg
Bacaan Doa Agar Dimudahkan Persalinan Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/330/3179974//doa-3wMe_large.jpg
6 Hikmah Doa yang Belum Terkabul, Tunggu Momen yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179122//viral_melahirkan-9IUc_large.jpg
Viral, Perjuangan Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga Menyusuri Jalan Setapak di Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/330/3177348//khutbah_jumat-75oP_large.jpg
Khutbah Jumat: Jaga dan Rawat Alam, Amanah dari Allah SWT
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement